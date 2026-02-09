Oposiciones docentes en Baleares: el jueves se decide si son en mayo o en octubre

Archivo - Aspirantes en unas oposiciones docentes. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

PALMA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha propuesto este lunes a los sindicatos en la Mesa Sectorial celebrar las oposiciones docentes en mayo u octubre y la decisión final se acordará este jueves en una nueva reunión.

Según ha concretado la Conselleria en un comunicado, las fechas propuestas son que el proceso comience el fin de semana del 9 y 10 de mayo o, de manera alternativa, el 17 y 18 de octubre.

Los sindicatos llevarán a cabo ahora las consultas que consideren oportunas entre sus afiliados y la Mesa Sectorial volverá a reunirse el jueves con la finalidad de cerrar la convocatoria de este año.

Cabe recordar que la convocatoria incluirá un total de 630 plazas. La distribución por islas es de 393 plazas en Mallorca, 35 en Menorca, 184 en Ibiza y 18 en Formentera.

El conseller Vera ha pedido a las organizaciones sindicales que tengan una visión global de las necesidades de toda la comunidad educativa y ha insistido en que las pruebas de oposición no pueden coincidir con el resto de procesos de personal docente que se realizan habitualmente, especialmente durante el mes de julio.

El responsable de Educación ha recordado que este verano la Conselleria tiene previsto llevar a cabo un proceso ordinario de adjudicación de plazas, un proceso urgente y, además, incorporar un primer proceso de sustitución, con el objetivo de evitar la acumulación que se produjo el año pasado, cuando entre el 6 y el 28 de agosto se llegaron a acumular aproximadamente 1.200 sustituciones.

La propuesta presentada este lunes, según ha señalado desde la Conselleria, pretende garantizar una planificación ordenada y eficiente de los diferentes procesos de personal, asegurar un desarrollo adecuado de las oposiciones y mejorar la gestión de las adjudicaciones y sustituciones, con el objetivo final de reforzar el buen funcionamiento del sistema educativo y que el máximo número de docentes ocupe su plaza antes del inicio de las clases lectivas del mes de septiembre.