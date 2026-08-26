Los organizadores del 'sopar a la fresca' en el Born responden a la Policía: "Nunca hemos dado motivo para criminalizar"

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Brunzzit, organizador de los 'sopars a la fresca' que desde el verano pasado se han celebrado en diferentes enclaves de Palma y que este miércoles llegarán al paseo del Born, han rechazado las sospechas de la Policía Nacional acerca de la posibilidad de que se produzcan "actos vandálicos o disturbios" durante el evento.

El colectivo, en un mensaje publicado en sus redes sociales, ha recordado que todos los 'sopars a la fresca' celebrados hasta el momento han trascurrido "sin disputas ni ningún tipo de disputas".

Por contra, ha puesto en valor el "ambiente excepcional, reivindicativo, comunitario y lúdico" de estas reuniones ciudadanas, que han pasado por diversos enclaves de Palma que habitualmente tienen un marcado carácter turístico.

"Queremos dejar claro que nunca hemos dado ningún motivo para criminalizar esta iniciativa (...). Así seguirá siendo", han subrayado los organizadores.