La Orquesta Sinfónica de Baleares actuará este jueves con el violinista Frank Peter Zimmermann en el Auditorium de Palma

Cartel del concierto de la Orquesta Sinfónica de Baleares de este jueves - CAIB

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares actuará este jueves, 15 de enero, con el violinista Frank Peter Zimmermann, en el quinto concierto de temporada, bajo la dirección de Pietari Inkinen.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear ha informado que la Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá este jueves, 15 de enero, a las 20.00 horas, su quinto concierto de temporada en el Auditorium de Palma, con un programa de gran riqueza artística y uno de los violinistas más destacados del panorama internacional como es Frank Peter Zimmermann.

El concierto, dirigido por Pietari Inkinen, abordará tres obras fundamentales del siglo XX, que destacan por su diversidad estilística y su potencia expresiva.

Las entradas para este concierto se pueden comprar a través de la web de la Sinfónica o las taquillas del Auditorium de Palma.

El programa se abrirá con 'Ma mère l'Oye' de Maurice Ravel, suite orquestal de exquisita delicadeza, color y fantasía sonora. Antes del descanso, la orquesta ofrecerá el 'Concierto para violín y orquesta' de Frank Martin, una obra de gran intensidad emocional interpretada por el prestigioso violinista Frank Peter Zimmermann, considerado uno de los grandes solistas de nuestro tiempo.

La velada culminará con el 'Concierto para orquesta' de Béla Bartók. Virtuosismo y fuerza en una de las partituras más emblemáticas del repertorio sinfónico del siglo XX. En este caso, el compositor pone en relieve todas las secciones de la orquesta.

Este quinto concierto de temporada se presenta como una cita imprescindible para los amantes de la música sinfónica, en una noche donde, según ha apuntado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, la fantasía, la introspección y la energía orquestal convergen en el escenario del Auditorium de Palma.