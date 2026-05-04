La Orquesta Sinfónica de Baleares cerrará la temporada de abono 2025-26 con Mozart y Mahler el 7 de mayo

Cartel del concierto de final de temporada de la Orquesta Sinfónica de Baleares - CAIB

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá el último concierto de la temporada de abono 2025-26 el próximo 7 de mayo en el Auditorium de Palma en el que se interpretará la Sinfonía nº 38 'Praga' de W.A. Mozart y la Sinfonía nº 1 'Titán' de G. Mahler.

La cita busca ofrecer al público un recorrido musical de gran riqueza expresiva, desde el clasicismo vienés hasta el sinfonismo romántico, según ha destacado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

Bajo la dirección de Manuel Hernández-Silva, el programa se abrirá con la Sinfonía nº 38 en re mayor, 'Praga', de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las obras más brillantes y refinadas del compositor de Salzburgo, admirada por su elegancia formal y su vitalidad orquestal.

En la segunda parte, la orquesta abordará la imponente Sinfonía nº 1 en re mayor, 'Titán', de Gustav Mahler, una partitura monumental que marca el inicio del universo sinfónico mahleriano.

Para este programa, la Sinfónica contará con su Academia. En este caso, nueve estudiantes de música disfrutarán la experiencia de vivir en primera persona qué es una orquesta.

El concierto se repetirá el día siguiente 8 de mayo de 2026, en el Auditorio de Manacor, a las 19.30 horas.

La Fundación Orquesta Sinfónica Illes Balears ha expresado su "más sincero agradecimiento" al público por su fidelidad y apoyo a lo largo de toda la temporada.