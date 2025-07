La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá este jueves el último concierto del Festival Bellver

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá el cuarto y último concierto del Festival Bellver este jueves 17 de julio de 2025, una actuación que será un homenaje a Eduardo Bernabéu, clarinetista solista de la OSIB, fallecido el pasado año.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, el concierto será a las 21.30 horas y contará con el clarinetista solista Joan Enric Lluna y la dirección de Pablo Mielgo. Interpretará la Obertura de Las bodas de Fígaro y el Concierto para clarinete de W. A. Mozart y la Sinfonía n.º 5 de P. I. Chaikovski.

Joan Enric Lluna, uno de los músicos más destacados de su generación internacionalmente, compagina su labor como clarinetista con la dirección de orquesta y la docencia. En su faceta de director y solista-director, se ha puesto al frente de diversas orquestas europeas, como la Manchester Camerata, la Luzerne Festival Strings, Covent Garden Chamber Orchestra, OCV del Palau de les Arts, Orquestra de Vale'ncia, etc. En abril de 2019 hizo su debut en la sala de cámara de la Filarmónica de Berlin y en la sala Karl Philip Emmanuel Bach de Frankfurt oder al frente de la Berliner Camerata, que obtuvo una calurosa acogida del público.

Como solista ha actuado en los principales escenarios europeos, bajo la dirección de maestros como Zubin Mehta, Gianandrea Noseda, Juanjo Mena y Neville Marriner, y junto a grupos de cámara como los cuartetos Brodsky, Tokyo, Alexander, Diotima, o solistas como Lluís Claret, J. C. Garvayo, Tasmin Little y Josep Colom. Sus apariciones en el City of London Festival, Festival Classique de La Haya, San Francisco (USA) Chamber Music series, Konzerthaus de Berlín o el Liceo de Cámara de Madrid han sido de especial relevancia.

Las entradas ya están a la venta y se pueden comprar a través de la web de la Sinfónica.