La Orquesta Sinfónica de Baleares presenta el abono de la temporada 2026-2027 con 11 conciertos. - CAIB

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ha presentado este jueves el abono de la temporada 2026-2027, que permitirá asistir a un total de 11 conciertos programados entre octubre de 2026 y mayo de 2027 en el Auditorium de Palma.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, la temporada se inaugurará el próximo 8 de octubre con el violonchelista Kian Soltani como solista, que interpretará el 'Concierto para violonchelo de Edward Elgar' junto a 'Así habló Zaratustra', de Richard Strauss.

La programación incluye algunas de las grandes obras del repertorio sinfónico, como el 'Concierto de Aranjuez, Romeo y Julieta', la 'Sinfonía nº 4 de Mahler', 'la Sinfonía nº 2 "Pequeña Rusia" de Chaikovski', 'Scheherazade', de Rimski-Kórsakov, además de composiciones de Beethoven, Brahms, Mozart, Ravel, Prokófiev, Rossini y Sibelius.

La temporada contará con la participación de destacados intérpretes invitados como el guitarrista José María Gallardo del Rey, el trombonista Ian Bousfield, los pianistas Juan Floristán, Andrei Gavrilov y Eva Gevorgyan, las violinistas Ellinor d'Melon y Sayaka Shoji, y la soprano mallorquina Marta Bauzá.

Uno de los hitos de la programación será la interpretación de 'La Creación, de Joseph Haydn', considerada una de las grandes obras del repertorio coral-sinfónico. El concierto contará con la participación de la soprano mallorquina Irene Mas, el tenor David Alegret, el barítono José Antonio López y el Coro de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La programación también incluye la obra 'La isla de las hadas', del compositor mallorquín Gabriel Estarellas. Asimismo, junto al director titular de la Orquesta Sinfónica, Pablo Mielgo, participarán como directores invitados Gianna Fratta, Guillermo García Calvo, Lorenzo Passerini y Michal Nesterowicz.

La temporada concluirá el 6 de mayo de 2027 con el flautista Emmanuel Pahud como solista, en un concierto dirigido por Pablo Mielgo.

ABONOS Y ENTRADAS

Los actuales abonados podrán renovar sus localidades entre el 7 y el 18 de septiembre, mientras que las nuevas altas estarán disponibles del 21 al 30 del mismo mes.

El abono tendrá un precio de 300 euros en platea y de 225 euros en anfiteatro. Las entradas individuales para los conciertos se pondrán a la venta el 2 de octubre, con precios de 35 euros en platea y 30 euros en anfiteatro.

Tanto los abonos como las entradas podrán adquirirse en las taquillas del Auditorium de Palma, de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas y de miércoles a domingo de 17.00 a 20.00 horas.