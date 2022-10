Otro empresario señala "acoso semanal" de la Patrulla Verde sobre su local del Paseo Marítimo de Palma

Asegura que el Grupo Cursach "no podía soportar que con su grandeza" le hicieran competencia

"Contratamos un detective y luego supimos que tenía relación con el Grupo Cursach, que estaba contratado para que nos pusieran denuncias", asegura

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Otro empresario, ex propietario de un local de ocio nocturno del Paseo Marítimo de Palma, ha señalado, este miércoles en el juicio por el caso Cursach, el "acoso semanal" llevado a cabo por la Patrulla Verde sobre su establecimiento.

En el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, el testigo, que era copropietario de un local competencia del Grupo Cursach en el Paseo Marítimo, ha achacado la tensión a que "no podían soportar que con su grandeza" le hicieran competencia.

"El monopolio se le rompía. No soportaban que lleváramos gente y que se divirtiera más. Tenía que matar eso", ha asegurado, para después relatar un enfrentamiento con el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, en el que supuestamente sufrió amenazas.

El motivo, según sus palabras, fue la denuncia a unos autocares del Grupo Cursach frente a la puerta de Tito's. "Me dijo '¿tú me has parado el autocar? Muy bien, mañana hablamos'. Al día siguiente hubo dos autocares y consiguieron los permisos en 24 horas, algo raro conseguirlo tan rápido", ha aseverado.