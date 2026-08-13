La PAC aporta casi 40 millones de euros al sector primario de Baleares y consolida el factor de insularidad

Archivo - Una vaca en una explotación ganadera. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector primario de Baleares ha recibido un total de 38,2 millones de euros en ayudas directas de la política agraria común (PAC) correspondientes a la campaña de 2025.

Esta cantidad consolida la tendencia de crecimiento iniciada con la nueva PAC 2023-2027, que por primera vez reconoce las características específicas de la región insular y compensa los sobrecostes estructurales que soporta el sector agrario del archipiélago, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

En comparación con la campaña de 2024, las ayudas directas han aumentado en 879.299 euros, un 2,35% más. Si la comparación se realiza con 2022, antes de la entrada en vigor del nuevo modelo de la PAC, el incremento asciende a 10,8 millones de euros, lo que representa un aumento acumulado del 39,6%.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que el reconocimiento del factor de insularidad dentro de la PAC está dando los resultados esperados.

"Los datos demuestran que Europa ha empezado a corregir un desequilibrio histórico que perjudicaba a los agricultores y ganaderos de las Islas. No hablamos de privilegios, sino de compensar los sobrecostes que supone producir en un territorio insular", ha afirmado.

La evolución de las ayudas durante los últimos años confirma esta tendencia. En 2022 el sector primario del archipiélago percibió 27,4 millones de euros en ayudas directas; en 2023 esta cantidad aumentó hasta los 35,6 millones; en 2024 se alcanzaron los 37,3 millones y este año la PAC ha aportado casi 40 millones de euros al sector primario de las Islas

DESGLOSE POR ISLAS

Por islas, Mallorca ha recibido 30,1 millones de euros, Menorca 7,2 millones, Eivissa 832.232 euros y Formentera 98.831 euros. Las diferentes líneas de ayuda de la PAC 2025 han llegado a 4.710 agricultores y ganaderos de Baleares, de los cuales 4.003 corresponden a Mallorca, 385 a Menorca, 287 a Eivissa y 35 a Formentera.

Las líneas con mayor volumen de financiación continúan siendo las ayudas a la renta. La ayuda básica a la renta ha representado más de 18 millones de euros, mientras que la ayuda complementaria redistributiva ha superado los 3,7 millones de euros y la ayuda complementaria para jóvenes agricultores se ha situado cerca de los 2 millones de euros. Estas líneas constituyen el principal apoyo a la renta de las explotaciones agrarias.

En cuanto a las ayudas asociadas, destacan los 3,07 millones de euros destinados al ovino y caprino de carne en extensivo, los 1,48 millones de euros para la producción de leche de vaca, los 1,28 millones de euros para los frutos secos, los más de 630.000 euros para el ovino y caprino sin pastos y los más de 370.000 euros para el bovino de carne en extensivo, entre otras.

Los ecorregímenes continúan consolidándose como una de las principales herramientas para impulsar una agricultura más sostenible. La línea con mayor importe ha sido la de rotación de cultivos con especies mejorantes, con más de 2,6 millones de euros, seguida de las cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, con cerca de 2,2 millones de euros, y del pastoreo extensivo, que ha superado los 1,7 millones de euros. También destacan las ayudas destinadas a los espacios de biodiversidad y a la siega y biodiversidad en superficies de pastos.

LA CONVOCATORIA DE LA PAC 2026

Paralelamente al cierre de la campaña de 2025, la Conselleria ya ha concluido el periodo de presentación de la solicitud única de la PAC 2026. En total se han registrado 4.652 solicitudes, una cifra que representa un descenso del 3,2% respecto a la convocatoria anterior.

Este ligero descenso, sin embargo, no responde a una reducción de la superficie agraria declarada, que se mantiene prácticamente estable, sino principalmente a la disminución del número de titulares de explotaciones agrarias.

En este sentido, Simonet ha subrayado que el mantenimiento de la superficie agraria confirma que el sector sigue activo. "La reducción del número de solicitudes responde sobre todo a la evolución de la estructura de las explotaciones y no a una pérdida de superficie productiva", ha afirmado.

Entre las distintas líneas de ayuda destaca especialmente el incremento registrado en la ayuda asociada a los frutos secos, que incorpora 966 nuevos solicitantes gracias a la eliminación del requisito de pendiente, una modificación impulsada por el Govern y aprobada por el Ministerio que ha permitido que prácticamente toda la superficie de frutos secos de Baleares pueda ser potencialmente beneficiaria de esta línea.

Asimismo, los ecorregímenes aplicables en las Islas también experimentan incrementos en esta convocatoria, especialmente los destinados a la siega y biodiversidad en superficies de pastos, las cubiertas vegetales espontáneas o sembradas y los espacios de biodiversidad.

EL FACTOR DE INSULARIDAD FUNCIONA

Simonet ha remarcado que los resultados de la campaña de 2025 refuerzan la posición que defiende el Govern en la negociación de la política agraria común posterior a 2027.

"El factor de insularidad ha demostrado que funciona y que permite acercar las ayudas que reciben los agricultores y ganaderos de las Islas a los costes reales que deben asumir. Por eso defenderemos que este reconocimiento no solo se mantenga, sino que se refuerce en la futura PAC", ha resaltado.

En este sentido, el conseller ha reiterado el rechazo del Govern a la propuesta presentada por la Comisión Europea para el futuro Marco Financiero Plurianual, que plantea una reducción muy importante del presupuesto destinado a la política agraria común.

"No podemos aceptar una propuesta que debilite una política estratégica para el futuro del campo europeo. Baleares ha demostrado que el reconocimiento de la insularidad es una herramienta eficaz para garantizar unas condiciones más justas para nuestro sector primario y corregir un desequilibrio histórico. Ahora toca defender este modelo para que no haya ningún paso atrás", ha afirmado.

El conseller ha añadido que el Govern continuará trabajando con el Ministerio de Agricultura, las demás comunidades autónomas y las instituciones europeas para que la futura PAC mantenga un presupuesto suficiente, conserve su carácter común y siga reconociendo las especificidades de los territorios insulares.

"La insularidad no es una excepción. Es una realidad objetiva que condiciona la competitividad de nuestras explotaciones. Si queremos garantizar el futuro del sector primario y avanzar hacia una agricultura más resiliente, sostenible y competitiva, Europa debe seguir teniendo en cuenta esta realidad", ha concluido Simonet.