Un paciente y su familia agreden a dos médicas del centro de salud de Sant Antoni

Archivo - Un profesional médico, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos médicas del Centro de Salud de Sant Antoni han sido agredidas verbal y físicamente por una joven y su familia, según ha informado este miércoles el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

El gerente del Área de Salud de las Pitiusas, Enrique Garcerán, ha condenado "cualquier tipo de violencia" contra los sanitarios y se ha solidarizado con las profesionales que sufrieron la agresión.

Garcerán ha explicado que se han puesto a disposición de las médicas todas las herramientas disponibles, como son el apoyo a la asistencia jurídica. También ha animado a denunciar a los sanitarios que sufran este tipo de agresiones.

"Está demostrado que la denuncia es la mejor herramienta para evitar las agresiones y las reincidencias", ha concluido.