Los pacientes trasladados desde el Área de Salud pitiusa a otros hospitales se reduce un 30% en comparación con 2023

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EIVISSA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El número de pacientes trasladados en el primer trimestre del año desde el Área de Salud pitiusa a otros hospitales se reduce un 30% en comparación con el mismo periodo de 2023.

En concreto, en comparación con los tres primeros meses de 2023, ha dejado de derivar a otros centros a tres de cada diez pacientes.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa, de enero a marzo de este año, desde el Hospital Can Misses han derivado a 953 pacientes a otros centros hospitalarios, principalmente a Mallorca, pero también a otras Comunidades Autónomas.

Durante el primer trimestre de 2023 fueron derivadas a otros hospitales 1.367 personas, lo que ha supuesto una reducción del 30 por ciento.

Mallorca ha sido la principal destinataria habiendo recibido al 93 por ciento de los traslados procedentes del Hospital Can Misses. Le sigue Cataluña, con el 5,2 por ciento de los traslados.

Del total de expedientes gestionados por el Servicio de Traslados, el 85 por ciento se trató de pacientes ambulatorios, o derivados para consultas o pruebas diagnósticas, y el 14,2 por ciento se trató de pacientes que requirieron ingreso hospitalario. En 2026 se han generado además 1.095 traslados de acompañantes.

Según el director gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, "la reducción progresiva de traslados que se ha producido en los últimos años supone una mayor capacidad resolutiva del Hospital Can Misses".