Palma abrirá este viernes las inscripciones para los campus de verano que se desarrollarán en cuatro polideportivos

Varias niñas nadan en una piscina. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) de Palma abrirá este viernes (08.00 horas) el plazo de inscripción para los campus de verano que se realizarán en los polideportivos de Son Moix, Antoni Servera, Rudy Fernández y Son Hugo.

El servicio, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, ha sido adjudicado a la empresa Temps Lliure, que será la responsable de gestionar y desarrollar los campus dirigidos a niños y jóvenes de entre 3 y 14 años.

En concreto, las actividades tendrán lugar en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix, los polideportivos municipales Antoni Servera y Rudy Fernández y las piscinas municipales de Son Hugo.

El programa ofrece hasta 640 plazas por período, lo que supone un total aproximado de 3.840 plazas a lo largo de todo el verano.

Los periodos de actividad se desarrollarán del 22 al 30 de junio, salvo en el caso de de Son Hugo, que comenzarán el día 29; dos quincenas durante el mes de julio y otras dos quincenas en agosto. Finalmente, se prevé un último periodo del 1 al 9 de septiembre.

En cuanto a las actividades, se desarrollarán propuestas acuáticas, de expresión corporal, deportes colectivos y talleres. Como novedad este curso, se incluirán actividades de rocódromo, paddle surf y circo.

El regidor de Deportes, Javier Bonet, ha considerado que estos campus son "una herramienta fundamental para las familias de Palma, ya que permiten ofrecer a niños y jóvenes un entorno seguro y educativo mediante el desarrollo de actividades de ocio durante las vacaciones escolares".

En este sentido, ha hecho referencia a la importancia de este servicio "para garantizar la conciliación familiar y el acceso universal a la actividad deportiva".

Los campus contarán con servicio ordinario de 09.00 a 14.00 horas, además de servicios complementarios de guardería de mañana, mediodía y tarde, así como servicio de comedor.

Asimismo, las familias podrán optar por la modalidad de fiambrera, para lo cual los campus dispondrán de neveras para la correcta conservación de los alimentos, siendo necesario únicamente abonar el servicio de guardería.

Cabe recordar que se establecen descuentos del 15% para familias numerosas, monoparentales y para hermanos inscritos.