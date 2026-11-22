Palma acoge una jornada dedicada a las lenguas y las culturas de la Euroregión Pirineos Mediterráneo - CAIB

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Palma ha acogido la Jornada de Lenguas y Culturas de la Eurorregión, una iniciativa organizada conjuntamente por el Govern y la Eurorregión Pirineos Mediterráneo con motivo de la presidencia balear de este organismo.

La iniciativa ha tenido como objetivo dar a conocer, compartir y poner en valor la riqueza lingüística y cultural de los territorios que integran la Eurorregión mediante dos actividades abiertas a la participación y al conocimiento mutuo, una jornada dedicada a las lenguas y una muestra de bailes populares.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, las actividades empezaron el sábado por la mañana, en Ca n'Oleo, con la Jornada sobre las Lenguas de la Eurorregión.

El encuentro acogió la mesa redonda 'La situació sociolingüística dels territoris de l'Euroregió Pirineus Mediterrània', en la que tres expertos en sociolingüística compartieron datos y reflexiones sobre la situación de las lenguas catalana y occitana en los diferentes territorios.

Seguidamente, miembros de la Comisión de Lenguas y Cultura de la Asamblea Eurorregional de la Juventud presentaron los resultados del estudio que han elaborado sobre el uso del occitano y el catalán en la calle.

La jornada se completó con un taller de introducción a la lengua occitana, a cargo de Rafèu Sichel-Bazin, para que los participantes tuvieran una primera toma de contacto con esta lengua.

La celebración continuó por la tarde en el Teatre Municipal Xesc Forteza, que acogió la Muestra de Bailes Populares de Baleares, Catalunya y Occitania.

La muestra reunió a cinco formaciones representativas de la diversidad de tradiciones de los territorios eurorregionales como Grup de Ball Pagès Es Broll (Eivissa), Groupe Folklorique Les Biroussans (Occitania), Grup Folklòric Arrels de Sant Joan de Ciutadella (Menorca), Agrupació Cultural del Bages (Catalunya) y Escola de Música i Dansa de Mallorca (Mallorca), que hicieron una muestra de sus bailes en un acto conducido por el periodista y filólogo Xisco Nadal.

"Con este encuentro, el Govern y la Eurorregión Pirineos Mediterráneo quieren reforzar los vínculos entre los territorios que forman parte y contribuir a la difusión de su patrimonio lingüístico y cultural, reivindicando las lenguas y las tradiciones populares como elementos de cohesión y de conocimiento compartido", ha dicho el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.