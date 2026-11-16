Palma acoge una mesa redonda sobre las oportunidades de la IA para mejorar la competitividad empresarial

PalmaActiva organiza una mesa redonda sobre las oportunidades de la IA para mejorar la competitividad empresarial - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha organizado una mesa redonda sobre las oportunidades de la inteligencia artificial (IA) y la innovación tecnológica para mejorar la competitividad empresarial,

El evento se ha celebrado este lunes bajo el título 'IA y robótica aplicada al emprendimiento' y en el marco de la III Semana Global del Emprendimiento, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha asistido a la primera jornada de esta iniciativa, que ha comenzado con el aforo completo. Ferrer ha agradecido la participación y ha destacado el interés que generan el emprendimiento, la innovación y los nuevos retos empresariales.

La regidora ha señalado que la programación incluye encuentros con profesionales de distintos ámbitos para abordar cuestiones como la inteligencia artificial, la robótica, la comunicación, el liderazgo y la mujer emprendedora y la neurociencia con el objetivo de compartir experiencias y ofrecer herramientas útiles para las empresas.

Durante el encuentro, Juana Cerdá, cofundadora y directora de I+D de Zonna Soluciones Integrales, ha explicado cómo comenzó su trayectoria en el mundo de la informática gracias a una formación de PalmaActiva.

Cerdá ha compartido la experiencia de su empresa en el desarrollo de una plataforma propia de geolocalización de flotas con inteligencia artificial integrada, que les permite reducir la dependencia de proveedores externos. Asimismo, ha destacado que la IA es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, aunque ha subrayado que la decisión final siempre corresponde a las personas.

Por su parte, Sergio Pastor, ingeniero industrial y experto en innovación tecnológica y transformación empresarial, ha señalado que uno de los principales obstáculos para incorporar la IA a las empresas no es tanto la dificultad técnica como el miedo al cambio y a perder el control sobre la tecnología.

Pastor ha defendido que la inteligencia artificial contribuirá a mejorar la productividad y ha recordado que esta es necesaria para el progreso social. También ha animado a las personas emprendedoras a superar el miedo a poder equivocarse.

Borja Roca, ingeniero en Electrónica Industrial y Automática y cofundador de Voltic, ha puesto el foco en la importancia de disponer de datos adecuados para aprovechar el potencial de la tecnología y generar valor en las empresas. En este sentido, ha destacado que la automatización y las soluciones IoT (internet de las cosas) permiten reducir las tareas repetitivas y mejorar la eficiencia.

Desde el ámbito académico, Yolanda González, doctora en Ingeniería Industrial, experta en inteligencia artificial y robótica y profesora e investigadora de la UIB, ha presentado algunas de las líneas de investigación que desarrolla la universidad en el campo de la robótica marina.

Ha explicado que estas tecnologías permiten obtener datos de gran utilidad para el mantenimiento de infraestructuras portuarias, el sector náutico y el seguimiento del estado de salud del medio marino. González ha destacado que la robótica marina representa "una oportunidad especialmente interesante para territorios insulares".

Finalmente, el doctor Francisco Perales, especialista en gráficos y visión por ordenador y profesor de la UIB, ha explicado el trabajo que desarrolla la universidad para poner la tecnología al servicio de las personas.

Con el apoyo del robot humanoide Unitree G1, ha mostrado cómo se está avanzando hacia sistemas robóticos con movimientos e interacciones cada vez más naturales. Perales también ha señalado como uno de los retos de la universidad conseguir que los proyectos desarrollados por el alumnado en sus trabajos de fin de carrera puedan convertirse en iniciativas empresariales.