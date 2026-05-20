Palma acoge uno de los principales foros europeos sobre sostenibilidad y transición energética insular. - CAIB

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern participa activamente en la organización y el desarrollo del Clean Energy for EU Islands Forum 2026, uno de los principales encuentros europeos sobre sostenibilidad y transición energética en los territorios insulares, que se celebra entre este miércoles y este jueves en Palma bajo el lema 'Resilient islands, resilient Europe'.

Este foro internacional reúne a representantes de islas de toda la Unión Europea, responsables políticos, instituciones públicas, expertos técnicos y agentes del sector energético con el objetivo de avanzar hacia modelos energéticos más sostenibles, resilientes e inclusivos, según ha explicado en nota de prensa la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

El evento cuenta con la colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB), socio regional de la iniciativa Clean Energy for EU Islands, así como con la participación del Govern, el Instituto Balear de la Energía (IBE), el Clúster para la Transición Ecológica de las Islas y el proyecto Green Hysland.

El programa incluye sesiones plenarias, talleres especializados, debates políticos y visitas técnicas a iniciativas innovadoras desarrolladas en Mallorca.

Entre los principales ámbitos de debate destacan la gobernanza energética, la cooperación institucional, el desarrollo de comunidades energéticas, la valorización energética de los residuos y la relación entre el agua y la energía en territorios insulares.

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ha destacado que Baleares tiene la oportunidad de convertirse en un referente europeo en transición energética insular gracias a la colaboración entre administraciones, universidad, empresas y ciudadanía.

"Este foro permite compartir experiencias y soluciones innovadoras ante retos comunes y refuerza el papel de las islas como espacios estratégicos para liderar la transformación energética en Europa", ha indicado.

El encuentro también pone en valor el papel del archipiélago como territorio puntero en materia de sostenibilidad e innovación energética.

En este contexto, la UIB presenta el proyecto de transformación energética del campus universitario en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad 2030, con el objetivo de que el campus pueda generar, en el año 2026, toda la energía que consume y avanzar hacia un modelo de cero emisiones.

Además, el foro cuenta con la participación de proyectos integrados en la iniciativa '30 for 2030', destinada a acelerar la transición energética en las islas europeas y fomentar modelos replicables de desarrollo sostenible.

La secretaría Clean Energy for EU Islands, financiada por la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, presta apoyo a más de 2.200 islas europeas habitadas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, reforzar la seguridad energética y promover sistemas basados en energías renovables.

Con la acogida de este evento, el Govern refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la cooperación europea para avanzar hacia un modelo energético más resiliente y adaptado a los retos del futuro.