Palma acogerá este domingo una nueva edición de la 'Marcha por la Igualdad' - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La bahía de Palma acogerá este domingo la octava edición de la 'Marcha por la Igualdad - Nordic Walking Ciutat de Palma' que organiza el Instituto Municipal de Deportes (IME).

La prueba, que partirá de la plaza de Cort y finalizará en el Balneario 13 de la Playa de Palma, tiene como objetivo promover la actividad física, los hábitos saludables y la igualdad.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se enmarca en el programa PalmaDona, que impulsa iniciativas para fomentar la actividad física, la salud y la igualdad.

La presentación de esta octava edición ha tenido lugar este miércoles en la plaza de Cort y ha contado con la participación de la y regidora de Igualdad, Lourdes Roca; el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàssar, y el vicepresidente de la Federación Balear de Montaña y Escalada, Juan Miguel Fernández.

La campeona olímpica de marcha atlética María Vasco será la madrina de la prueba y dará el pistoletazo de salida a las 11.00 horas, después de la sesión de calentamiento prevista en la plaza de Cort.

La marcha ofrecerá tres recorridos adaptados a diferentes niveles y condiciones físicas, uno de 3,5 kilómetros, con llegada a Es Molinar; otro de 7 kilómetros, hasta Sant Joan de Déu-Es Carnatge, y un tercero de 10,5 kilómetros, con destino Playa de Palma.

A falta de pocos días para su celebración, la prueba ya ha superado las 700 inscripciones y el Consistorio prevé alcanzar el millar de participantes.

Como novedad de esta edición, los participantes podrán recoger anticipadamente sus dorsales en el Palacio Municipal de Deportes Son Moix el sábado 21 de noviembre, entre las 10.00 y las 17.00 horas.

Esta nueva opción se suma al punto de recogida habitual de la plaza de Santa Eulàlia y tiene como objetivo facilitar la participación, reducir los tiempos de espera y agilizar los trámites previos a la prueba.

Las inscripciones son gratuitas y pueden formalizarse en línea a través de la plataforma Elitechip hasta el 20 de noviembre. Asimismo, siempre que queden plazas disponibles, también será posible inscribirse presencialmente en Son Moix durante el horario de recogida de dorsales o el mismo día de la prueba, entre las 08.30 y las 10.00 horas, en la plaza de Santa Eulàlia.

Los participantes recibirán un 'gymsack' conmemorativo y un bidón reutilizable. Mercapalma distribuirá una merienda saludable, mientras que la EMT ofrecerá transporte gratuito a todas las personas participantes que presenten el dorsal o el comprobante de inscripción.