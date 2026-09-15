Palma acogerá a partir de este jueves una nueva edición de Teatre de Barra, que estará centrada en los años 80

Presentación de Teatre de Barra - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de Teatre de Barra estará enfocada en los años 80 y empezará el próximo 17 de septiembre con representaciones a lo largo de seis jueves consecutivos hasta el 24 de octubre, cuando se celebrará la gran final en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra.

Así lo ha informado este martes el Ayuntamiento de Palma en un comunicado en el que explica que la segunda edición del certamen de este año será un "homenaje escénico" a una de las épocas "más icónicas" de la historia moderna.

El programa incluye la representación de cinco montajes de breve formato: 'Berlin 89', escrito por Alfonso Morillas; 'Sa gàbia enganadora', dirigida y escrita por Bernat Molina; 'No controles', con texto y dirección de Pablo Valera; 'Jingles', escrita y dirigida por David Mataró, y 'Wall & Cass', con dirección de Marga Arrom, que también es la autora de la pieza.

Las funciones, que siempre serán los jueves entre las 19.30 horas y las 21.30 horas, tendrán lugar en diferentes locales de restauración de la zona de Blanquerna y 31 de Diciembre. Entre ellos se encuentran Ca na Mercy, S'Amagatall, Bar Mavi, Hotel Ars Magna y Restaurante Udon.

Según el Consistorio, Teatre de Barra se ha convertido, con el paso de las sucesivas convocatorias, en "uno de los puntos de referencia" del calendario cultural de la ciudad.