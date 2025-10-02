Palma activa el plan de emergencias en prealerta en octubre y noviembre por primera vez de manera continua. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha activado el Plan Territorial de Emergencias (PlaterPalma) en fase de prealerta durante los meses de octubre y noviembre, una medida que se aplica por primera vez de forma periódica y preventiva con el objetivo de anticiparse a la aparición de fenómenos meteorológicos adversos como lluvias intensas, tormentas o inundaciones, y reforzar así la capacidad de respuesta del municipio.

La iniciativa se ha presentado este jueves en la reunión anual de la Comisión de Protección Civil Municipal, presidida por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y celebrada en el salón de plenos del Consistorio, según han informado en nota de prensa.

Martínez ha añadido que, de cara a 2026, esta activación preventiva se adelantará desde el 15 de agosto hasta finales de noviembre.

"La activación de la prealerta nos permite estar preparados en el caso de que sea necesario actuar", ha recalcado, destacando la importancia de la anticipación y la coordinación ante posibles emergencias.

Cabe recordar que, aunque es la primera vez que el PlaterPalma se activa de forma periódica en fase de prealerta, el Ayuntamiento lo ha aplicado en otras ocasiones de manera puntual siempre que la situación lo ha requerido y así lo seguirá haciendo cuando sea necesario.

En el marco de esta nueva estrategia preventiva, se ha diseñado también un nuevo tríptico informativo que se distribuirá entre la población. Este folleto incluye medidas de protección y recomendaciones para saber cómo actuar ante situaciones meteorológicas como tormentas, lluvias torrenciales, nevadas o episodios de frío extremo.

El material estará disponible en castellano y catalán, contará con un código QR para facilitar su consulta digital, y podrá encontrarse en los diferentes edificios municipales como oficinas de atención a la ciudadanía (OACs), bibliotecas, casals de barri y el propio Consistorio.

Según el primer edil, este recurso servirá para dar difusión, prevenir e informar de qué acciones tiene que llevar a cabo la población en situación de fenómenos adversos.

En la misma línea se ha expresado el jefe del cuerpo de Bomberos de Palma, Eder García, quien ha subrayado la importancia de la prevención. "Una de las claves para evitar desgracias ante inundaciones está en avisar con tiempo y ofrecer a la ciudadanía pautas a seguir. Es un objetivo muy firme que nos hemos marcado de cara al 2026", ha incidido.

Además, el jefe de Bomberos ha recordado la colaboración del cuerpo con otros territorios en situaciones extremas, como la dana de Valencia, los incendios de Castilla y León o las recientes inundaciones en Ibiza.

REVISIÓN DE ACTUACIONES

Durante la reunión de la Comisión de Protección Civil Municipal se han revisado las actuaciones realizadas a lo largo de 2025 y se han expuesto las líneas de trabajo previstas para el próximo año.

Asimismo, se ha avanzado en la planificación prevista para la revisión y actualización del Plan Territorial de Emergencias, y se ha presentado el balance del simulacro anual de Protección Civil y el estado actual de la Agrupación de Voluntarios (AVPC).

La Comisión de Protección Civil Municipal, presidida por el alcalde de Palma, está integrada por diferentes perfiles y representantes políticos y técnicos con responsabilidades en áreas clave para la seguridad y gestión de emergencias, como son seguridad ciudadana, movilidad, sanidad, servicios sociales, medio ambiente, urbanismo, infraestructuras y comunicación, entre otras.

Además, participan responsables operativos de cuerpos de emergencia como Bomberos y Policía Local, así como representantes de organismos públicos y entidades como Emaya, MercaPalma, EMT, EFM e IME.