Palma aprueba la compra de un furgón eléctrico para la Policía Local

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de Palma en la playa. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el inicio del expediente de contratación para el suministro de un furgón eléctrico destinado a la Policía Local de Palma.

Según ha indicado este miércoles el Consistorio en nota de prensa, esta actuación está financiada con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y cuenta con un presupuesto base de licitación de 61.151 euros.

El contrato se tramitará mediante procedimiento abierto. La incorporación de este nuevo vehículo responde, según han indicado, a la necesidad de reforzar el parque móvil de la Policía Local con una furgoneta destinada a tareas de apoyo logístico, como el transporte de material utilizado en controles policiales, la retirada de material decomisado en actuaciones contra la venta ambulante ilegal, así como el traslado de agentes a distintos dispositivos policiales programados.

El vehículo contará con un periodo mínimo de garantía de dos años, o bien con el plazo superior que pueda ofrecer la empresa adjudicataria.

Esta contratación se enmarca dentro del dispositivo de seguridad previsto para la Playa de Palma, que contempla una inversión global de 5,8 millones de euros procedentes del ITS. La furgoneta eléctrica forma parte del conjunto de actuaciones ya aprobadas dentro de este plan.

En este mismo marco de inversión, está prevista también la adquisición de siete vehículos patrulla adicionales, todos ellos totalmente eléctricos, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, especialmente en las zonas de mayor afluencia turística.

Estos vehículos serán los primeros totalmente eléctricos de los que dispondrá la Policía Local de Palma, lo que permitirá, según han destacado, ofrecer un servicio más eficiente, moderno y respetuoso con el medio ambiente, en línea con el compromiso del equipo de gobierno con la mejora de la seguridad ciudadana y la sostenibilidad.