Palma cierra el paseo Sagrera y el parque de Bellver a partir de esta noche ante el aviso naranja por lluvias

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha informado que a partir de las 22.00 horas de este lunes se cerrarán el paseo Sagrera y el parque de Bellver, con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas.

Este lunes, ante el aviso amarillo, se han cerrado los parques de la Ribera y de Can Terres, según ha trasladado el Ayuntamiento, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

A partir de las 22.00 horas se sumarán a este cierre tanto el paseo Sagrera como el parque de Bellver, en previsión del aviso amarillo que estará activo entre las 00.00 y las 18 horas del martes.