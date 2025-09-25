Palma y la ciudad china de Ningbo avanzan en el objetivo de formalizar un acuerdo de cooperación. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha recibido este jueves a una delegación de Ningbo, ciudad perteneciente a la provincia de Zhejiang, en la República Popular China, en el marco de las conversaciones iniciadas entre ambas ciudades para formalizar un acuerdo de cooperación como ciudades hermanas.

Para avanzar en esta alianza, ambas partes han firmado una declaración de intenciones destinada a seguir trabajando en la consecución de dicho acuerdo, que tiene el propósito de establecer un marco de cooperación en diversos ámbitos de interés común, como el comercio, la cultura y la innovación, según ha recogido el Consistorio en nota de prensa.

Ningbo es una de las ciudades más antiguas de China y Martínez ha destacado su "vocación comercial inequívoca", que hace más de 2.000 años la convirtió en un punto clave de la histórica Ruta de la Seda y, más adelante, en sede de uno de los puertos más importantes del comercio exterior de China.

Además, acogerá el próximo año una cumbre mundial de alcaldes, subrayando su compromiso con el diálogo global entre ciudades. El primer edil ha trasladado a la delegación el momento estratégico que atraviesa Palma con el desarrollo de múltiples proyectos transformadores.

En este sentido, el alcalde ha expuesto el desarrollo del Palma Culture & Innovation Bay, un proyecto que contempla la creación de un distrito digital en la zona de Nou Llevant y la Fachada Marítima, con el objetivo de convertir este espacio en un polo de atracción de talento, fomentando la implantación de actividades económicas emergentes, e igualmente ha destacado el trabajo que se está desarrollando para que Palma logre ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y otros proyectos de ciudad en los que ya se está trabajando.