Palma es una de las ciudades que menos rentabilidad ofrece en la compra de inmuebles para alquilarlos, según idealista

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Palma es una de las ciudades que ofrece una rentabilidad menor a las personas que compran un inmueble para ponerlos en alquiler, con ganancias que oscilan entre el 3,2 y el 7,1% en función de su tipología.

Esta es una las conclusiones que se extrae de un estudio realizado por el portal inmobiliario idealista, en el que se relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, durante el tercer trimestre del año.

De este modo, la rentabilidad de comprar una vivienda en Palma para ponerla en alquiler queda en el 4,4%, únicamente por delante de San Sebastián donde es del 3,5%.

Por lo que se refiere a los locales comerciales es del 7,1%, la cuarta menor de España por delante de Cuenca, Albacete y Málaga. En oficinas es del 6,1% --la peor del Estado-- y en los garajes del 3,2% --la cuarta por la cola, por encima de Palencia, Granada y Salamanca--.

En el conjunto de España, la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado durante el tercer trimestre hasta el 6,9%, ya que al finalizar el verano de 2024 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,2%.

En el caso de las oficinas, en el conjunto de España comprarla para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta del 11,5%, que se reduce desde el 11,7% que daba hace doce meses. Los locales ofrecen un rendimiento del 9,9% --9,7% hace un año-- y en el caso de los garajes se sitúa en el 6,2%, por encima del 6% de septiembre de 2024.