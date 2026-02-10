Palma encabeza la lista de las ciudades españolas más caras para comprar una vivienda, con un 46% de los ingresos

Archivo - Vista aérea del Club Náutico de Portitxol en Palma. - APB - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Palma es la ciudad más cara para comprar una vivienda en España, al ser necesario el 46% de la renta media de las familias, según un estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista.

El estudio ha situado a Palma como la capital de provincia con los precios de la vivienda más elevados respecto a los ingresos medios de los habitantes durante el cuarto trimestre de 2025 y es la única ciudad junto a San Sebastián donde el esfuerzo para pagar el alquiler es igual al necesario para comprar una vivienda.

Por otra parte, la capital balear queda en el segundo puesto de entre las ciudades que mayor esfuerzo exige a los hogares para alquilar una vivienda de dos habitaciones, con un 43% de los ingresos, solo por detrás de Barcelona que la supera por tres puntos.

Desde Idealista recuerdan que el porcentaje de ingresos recomendado por los expertos en economía para destinar al alquiler es del 30% de la renta.

Por debajo del umbral del 30% recomendado, se sitúan las ciudades de Alicante (28%), Valencia (27%), Granada (26%), Santa Cruz de Tenerife (25%), Cádiz (25%), La Coruña (25%), Pamplona, Pontevedra y Vitoria (24% en los 3 casos), mientras que la menor tasa se da en Jaén, Lleida y Melilla (13% en las 3 capitales), Zamora, Palencia y Huesca (14%).

Asimismo, Baleares ha sido la provincia más cara para comprar una vivienda en España, junto a Málaga, llegando a ocupar el 46% de la renta según el estudio realizado por el portal, seguido de Santa Cruz de Tenerife con el 36%, Alicante con 31% y la Comunidad de Madrid con 27%.

El portal inmobiliario también sitúa a Baleares como la segunda comunidad que más esfuerzo exige para alquilar una vivienda a los residentes con el 46% de los ingresos, solo siendo superada por Málaga que alcanza el 52%. La ciudad de Barcelona queda en tercer lugar en esta categoría con el 42%.

ESFUERZO PARA ALQUILAR

El pago del alquiler consume el 38% de los ingresos netos de las familias, por encima del 28% de la renta que requiere la compra de vivienda mediante una hipoteca, según los datos del cuarto trimestre de 2025 publicados por Idealista.

El nivel de ingresos necesarios para acceder a la vivienda supera el umbral del 30% en el caso del alquiler establecido por los expertos como el máximo recomendable, debido "a la falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios".

El estudio ha medido la tasa de esfuerzo como la cuota anual de ingresos netos medios del hogar que se destinan al pago del alquiler de una vivienda tipo dos dormitorios y han utilizado los valores del alquiler de las fuentes de datos del propio portal. Los datos de la resta media de las familias provienen de Instituto Nacional de Estadística (INE).