El Palma Futsal y el Anderletch belga se enfrentarán el sábado en Palma en el XIII Trofeu Ciutat de Palma

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Illes Balears Palma Futsal y el RSC Anderletch belga se enfrentarán el próximo sábado en el XIII Trofeu Ciutat de Palma de Futbol Sala - Memorial Miquel Jaume.

El partido, que será la presentación oficial del equipo palmesano ante su afición, tendrá lugar a las 17.00 horas en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix.

El regidor de Deportes del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha presidido este jueves el acto de presentación del trofeo, que ha tenido lugar en Son Moix, y ha destacado el papel del Palma Futsal como "referente deportivo de la ciudad".

Para Bonet, el Ciutat de Palma es un "sentido homenaje" a Miquel Jaume y su legado, "un proyecto deportivo sólido, con vocación social, integrador y con valores, que nació con la mirada puesta en el futuro".

El regidor también ha dado la bienvenida a los nuevos fichajes y ha expresado su deseo de que su nueva etapa deportiva este llena de éxitos.

Asimismo ha recordado la tercera Champions conseguida el pasado mes de mayo por el equipo palmesano, que ha calificado como "un éxito sin precedentes que consolida al Palma Futsal como club europeo de élite".