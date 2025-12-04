Palma implanta una declaración responsable para reducir los trámites urbanísticos "de meses a días"

Archivo - El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo. - CORT - Archivo

El Ayuntamiento de Palma ha implantado la posibilidad de presentar una declaración responsable en el proyecto de ejecución de las licencias urbanísticas y así reducir los trámites "de meses a días".

Lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, quien ha garantizado que esta medida eliminará duplicidades y en ningún caso significará la eliminación de controles urbanísticos.

Esta decisión, ha explicado, deriva un análisis exhaustivo llevado a cabo durante los últimos meses acerca de todos los trámites que tienen que ver con las licencias urbanísticas en la ciudad.

La primera medida --pero no la única, ha deslizado-- que se ha tomado la determinación de adoptar es la implantación de la declaración responsable en el proyecto de ejecución de las licencias urbanísticas.

"Permitirá acortar de una manera bastante significativa, de meses a días, los plazos para los inicios de obras de ejecución en proyectos urbanísticos", ha asegurado.

Fidalgo ha recordado que antes de llegar a este punto de la tramitación se debe presentar el proyecto básico, que es el que define los parámetros esenciales como el uso, el volumen, la edificabilidad, las alturas, las alineaciones y el número de viviendas.

El proyecto de ejecución, en cambio, tiene una naturaleza más bien técnica y constructiva "que no redefine la ordenación urbanística que ya ha sido autorizada en el proyecto básico".

Pese a que la ley autonómica de urbanismo no contempla someter este proyecto de ejecución a controles urbanísticos específicos, ha proseguido, el Ayuntamiento sí los llevaba a cabo pese a "no responder a ninguna potestad urbanística adicional".

Eso suponía una "duplicidad" de los controles ya efectuados en el primer paso de la tramitación y suponía de media dos meses adicionales antes de poder iniciar las obras, generando así retrasos "innecesarios" que no se veían compensados por una mayor seguridad jurídica o un mejor control urbanístico.

"Con la declaración responsable se corrige esta disfunción sin eliminar controles ni rebajar exigencias de carácter técnico. No desaparece el control municipal, no altera el régimen de licencias urbanísticas ni el contenido del plan general. Palma no elimine control urbanístico, solo un trámite que nunca tuvo naturaleza urbanística", ha afirmado.