Palma mejora varias instalaciones deportivas municipales con obras en Son Hugo, Son Roca y varios campos de fútbol

25 Ago.

El Institut Municipal de l'Esport (IME) ha completado en las últimas semanas diversas actuaciones de mejora en instalaciones deportivas de Palma --como las piscinas de Son Hugo, las pistas de Son Roca y varios campos de fútbol--, con el objetivo de "garantizar su buen estado, funcionalidad y seguridad para los usuarios".

Una de las intervenciones más destacadas, según ha informado este lunes el Ayuntamiento en nota de prensa, ha sido la finalización de las obras de impermeabilización de la cubierta del pasillo de oficinas y la cafetería de las piscinas municipales de Son Hugo.

El objetivo es "evitar las filtraciones de agua durante episodios de lluvia". Esta actuación ha supuesto una inversión de más de 44.000 euros --incluye la reparación y saneamiento de toda la zona--.

En el barrio de Son Roca, el IME ha llevado a cabo los trabajos de mejora del cerramiento metálico en la pista deportiva, con el fin de "garantizar la durabilidad de la instalación".

Los trabajos han consistido en instalar 52 metros lineales de reja de torsión de dos metros de altura, 210 metros de cableado de acero y 36 tensores metálicos para reforzar la fijación y estabilidad.

Asimismo, se ha renovado la tecnología de cuatro campos de fútbol municipales --Miquel Nadal, Secar de la Real, Seminario y Sant Jordi--, mediante la instalación de nuevas marcadores electrónicos.

La brigada de mantenimiento del IME también ha realizado tareas de limpieza y adecuación en varias pistas de uso libre. En Son Cladera se ha llevado a cabo la limpieza y pintura de los muros, eliminando pintadas vandálicas y mejorando el estado general de la pista.

También se han realizado trabajos similares en Es Pil·larí y en la plaza de Berenguer de Palou (plaza de los Patines).

Desde la institución han señalado que estas actuaciones demuestran "el compromiso continuo del IME y del Ayuntamiento de Palma" con el mantenimiento, mejora y modernización de las instalaciones deportivas municipales, favoreciendo así la práctica del deporte "en condiciones óptimas".