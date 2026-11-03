Palma presenta una iniciativa para abrir espacios culturales, hoteles, restaurantes y comercios a residentes

La Fundación Turismo Palma 365 presenta 'Això és Palma' en la World Travel Market de Londres - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Turismo Palma 365 ha presentado la iniciativa 'Això és Palma' con la que, a partir del mes de diciembre, ofrecerá a los residentes la posibilidad de conocer diferentes espacios culturales, hoteles, restaurantes y comercios de la ciudad a través de actividades gratuitas.

La iniciativa ha sido expuesta este martes en la World Travel Market de Londres por el gerente de la Fundación Turismo Palma 365, Pedro Homar, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

"Palma es mucho más que aquello que vemos cada día. Detrás de las fachadas de sus edificios, en los museos, en los casales, en los hoteles, en los restaurantes y en los comercios de toda la vida, se esconden historias, experiencias y espacios que forman parte de la identidad de la ciudad. Con esta mirada nace 'Això és Palma'", ha subrayado Homar.

A la presentación han asistido el alcalde, Jaime Martínez; el regidor de Cultura y Turismo, Javier Bonet; y el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, además de un numeroso auditorio formado, mayoritariamente, por agentes turísticos y medios de comunicación especializados.

Durante su intervención, Homar ha explicado que el proyecto invita a los palmesanos a descubrir, o redescubrir, espacios que forman parte del patrimonio cultural, turístico y social de Palma, a menudo presentes en la vida cotidiana, pero que no siempre se conocen de cerca.

La iniciativa, ha indicado el Ayuntamiento, quiere contribuir a "recuperar la ilusión" por la ciudad y sus espacios turísticos, fomentar el sentimiento de pertenencia y abrir nuevas vías de conexión entre Palma y las personas que viven en ella.

A partir del mes de diciembre, hoteles, museos, casales, restaurantes, comercios y otros establecimientos y espacios de la ciudad podrán participar en el proyecto mediante propuestas dirigidas específicamente a los residentes.

El programa incluirá visitas, talleres, experiencias gastronómicas e iniciativas culturales, entre otras propuestas que permitirán "conocer más de cerca la historia, los espacios y las particularidades de Palma".

Todas las actividades serán gratuitas y se integrarán en un programa común, que se dará a conocer mediante una campaña de comunicación conjunta.

El objetivo es facilitar el acceso de la ciudadanía a las propuestas, dar visibilidad a los espacios participantes y favorecer la colaboración entre los diferentes agentes culturales, turísticos y comerciales del municipio.

En la presentación, el gerente ha explicado que 'Això és Palma' parte de la idea de que el patrimonio de la ciudad "va mucho más allá de sus monumentos más conocidos".

También forman parte de su identidad los barrios, los comercios con historia, los establecimientos que han recuperado edificios emblemáticos, los espacios culturales, turísticos, la gastronomía y las personas que contribuyen a dar vida a la ciudad.

Por ello, el proyecto plantea una experiencia compartida entre la Fundación Turismo Palma 365 y los colaboradores, con la voluntad de mostrar la diversidad de Palma y facilitar que los residentes "puedan disfrutar de ella de una manera diferente: con tiempo, curiosidad y una mirada renovada".

La iniciativa toma como punto de partida la campaña internacional 'This is Palma' y adapta su lenguaje e identidad comunicativa para dirigirse directamente a la ciudadanía local. Esta continuidad permite mantener una imagen coherente de la ciudad y, al mismo tiempo, poner en valor la relación entre Palma y las personas que la sienten como propia, ha subrayado Cort.

Con 'Això és Palma', la Fundación Turismo Palma 365 quiere impulsar una iniciativa de ciudad, abierta y participativa, que pueda crecer con la incorporación de nuevos colaboradores y nuevas propuestas en futuras ediciones.

"Porque conocer la ciudad también es una manera de sentirla más cerca. Porque las historias, los espacios y las experiencias que hacen de Palma un lugar singular también pertenecen a las personas que viven en ella", han concluido.