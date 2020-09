Palma prevé distintos escenarios para la contratación del encendido de luces navideñas en función de la pandemia

Cort contempla la posibilidad de cancelar la licitación de las luces

PALMA DE MALLORCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles las condiciones para la contratación de los espectáculos del encendido de luces de Navidad 2020, para el cual se prevén distintos escenarios en función de la evolución de la pandemia del coronavirus.

Según ha explicado en una rueda de prensa el portavoz del Ayuntamiento de Palma, Alberto Jarabo, ahora comenzará un procedimiento abierto para la contratación de las luces, aunque el consistorio ya ha previsto todos los escenarios por si no se pudiera llevar a cabo debido a la situación epidemiológica.

No obstante, ha insistido en que "hay que licitar este encendido por lo que pueda pasar". "No se podrán aglomerar personas, no será un encendido normal", ha añadido.

De acuerdo con Jarabo, Cort planificará espectáculos en diferentes barrios para que no haya un único punto con luces y está en contacto con IB3 por si la televisión pública pudiera retransmitir el encendido y que haya gente que lo vea desde casa.

El presupuesto para el encendido de luces es de 96.000 euros, aunque entre los distintos escenarios que prevé el consistorio se encuentra la posibilidad de cancelar en cualquier momento la licitación, por ejemplo, si se mantiene el ritmo de contagios actual.

De la misma forma, se han aprobado los pliegos de cláusulas administrativas y los de prescripciones técnicas para la contratación del suministro de la pirotecnia para los 'correfocs' y otras fiestas

municipales para 2021.

Jarabo ha insistido en que se ha de prever un escenario en que sea posible que haya espectáculos y fiestas, aunque admite que probablemente "será complicado convocar personas por cualquier tipo de iniciativas tal y como se han vivido en los años anteriores".

LICITACIÓN DE LAS OBRAS DEL CASTELL DE BELLVER

Por otra parte, la Junta de Gobierno también ha aprobado la licitación de las obras del Castell de Bellver para realizar mejoras en algunas zonas como la muralla exterior o los muros del tercer recinto.

De acuerdo con Jarabo, había desperfectos que implicaban "un posible riesgo de inestabilidad por la posibilidad de que cayera alguna de las edificaciones", por lo que era "imprescindible que un emblema de la ciudad se pudiera rehabilitar".

Las obras tendrán un presupuesto de 750.000 euros y se espera que los trabajos comiencen a finales de año con un plazo de ejecución de 12 meses. Después de la aprobación de este miércoles, hay un mes para que las empresas presenten ofertas.

Jarabo ha asegurado que mientras duren las obras de rehabilitación el Castell de Bellver permanecerá abierto al público.