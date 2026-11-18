Palma programa 138 actividades lúdicas, musicales e infantiles para dinamizar el comercio en Navidad - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha organizado una nueva campaña de dinamización comercial con motivo de las fiestas de Navidad que incluye un total de 138 actividades gratuitas lúdicas, musicales e infantiles distribuidas por diferentes calles, plazas y barrios de la ciudad.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha presentado este miércoles la campaña en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada de las presidentas de Afedeco, Joana Manresa, y Pimeco, Carolina Domingo, quienes han presentado las actividades de dinamización de 'Palma, tot un centre de diversió'.

La campaña municipal, que se extenderá del 22 de noviembre al 4 de enero, tiene como objetivo potenciar la actividad comercial, promover el comercio local y generar un ambiente festivo, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Habrá actuaciones de corales, cuentacuentos, pintacaras, 'flashmobs', charangas, manualidades, sesiones de piano y las tradicionales visitas de Papá Noel y los Pajes Reales.

Todas estas actividades se llevarán a cabo en diferentes zonas de la ciudad, llegando desde las calles del centro hasta barrios como Bons Aires, Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina, Son Canals, Son Ferriol, Son Rapinya-La Vileta, Son Serralta y Son Sardina.

"Esta campaña contribuye a enriquecer la experiencia de compra en un momento muy especial del año, con actividades culturales y lúdicas que fomentan los valores y el ambiente navideño de la ciudad, apoyando tanto a los comercios y establecimientos de Palma como a las personas que se animan a pasear por nuestras calles", ha dicho Ferrer.

La iniciativa de las patronales del comercio, por otra parte, se desarrollará del 21 de noviembre al 10 de enero y se centra en propuestas de entretenimiento familiar.

Una de las principales novedades será el mercado de Navidad del Parc de la Mar, que contará con más de 60 casetas y se convertirá en uno de los espacios destacados de la programación navideña. También habrá una pista de hielo en Eusebi Estada y propuestas como 'Mini Choc', 'jumping' y multijuegos.

A estas se sumará una oferta de atracciones repartidas por plazas como la de les Columnes, la plaza Mayor, el Olivar, Santa Catalina, Alexandre Jaume, plaza Madrid, Miquel Dolç, Santa Pagesa, el parque de les Estacions y Via Roma.

También volverán los trenes de Navidad, con recorridos por el centro y otras zonas comerciales de Palma, una propuesta pensada para facilitar que las familias disfruten del ambiente navideño y descubran diferentes espacios de la ciudad.

"Cuando una familia se desplaza hasta una plaza para disfrutar de una atracción, visitar el mercado navideño o pasear por la ciudad, también tiene la oportunidad de entrar en una tienda, descubrir un eatablecimento y realizar sus compras. Queremos que la gente salga, disfrute de Palma y entienda que detrás de cada comercio hay personas, familias y puestos de trabajo", ha dicho Manresa.

Domingo, por su parte, ha vaticinado que la campaña contribuirá a generar movimiento y actividad económica en diferentes zonas de Palma durante la Navidad. "Queremos que las familias disfruten de las actividades repartidas por las plazas y barriadas, recorran nuestras calles y descubran la oferta del pequeño comercio", ha subrayado.