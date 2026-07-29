Palma proyectará 15 largometrajes y siete cortos gratuitos en una nueva edición de Cinema a la Fresca. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este miércoles la programación de la nueva edición de Cinema a la Fresca, que ofrecerá 15 largometrajes y siete cortometrajes con acceso gratuito entre los días 3 de agosto y el 2 de septiembre en el Parc de les Estacions y en la plaza Francesc Garcia Orell.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el ciclo incluirá tres sesiones semanales, los lunes, martes y miércoles, a las 21.00 horas. La mayor parte de las proyecciones se celebrarán en el Parc de les Estacions, mientras que la plaza Francesc Garcia Orell acogerá las tres últimas sesiones.

La programación se inaugurará el lunes 3 de agosto con la proyección de 'Padre no hay más que uno 5', dirigida por Santiago Segura, y concluirá el 2 de septiembre con 'El maquinista de la General', dirigida y protagonizada por Buster Keaton, coincidiendo con el centenario de su estreno.

Asimismo, el ciclo mantendrá su homenaje a los pioneros del séptimo arte con la proyección de la película muda 'El gabinete del Doctor Caligari', dirigida por Robert Wiene en 1920.

El director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, ha destacado el "criterio de diversidad" que ha guiado la selección de títulos, con una programación que combina cine comercial, infantil y de animación, producciones de estreno reciente y películas en catalán, castellano y versión original.

En este sentido, Cinema a la Fresca incluirá producciones en lengua catalana como 'Casa en Flames', de Dani de la Orden, y 'El 47', de Marcel Barrena.

Brunet también ha subrayado la apuesta del Ayuntamiento por apoyar el talento balear, representado por títulos como 'Las chicas de la estación', de Juana Macías, que ha contado con la participación de la productora mallorquina La Perifèrica, y 'Es gegant des Vedrà', del director ibicenco Hèctor Escandell, basada en las 'rondalles' recopiladas por Joan Castelló.

Por otra parte, la edición de este año reforzará la presencia del cortometraje, con siete producciones que se proyectarán antes de algunos de los largometrajes programados.

La selección estará integrada por 'Les imatges arribaran a temps', de Jaume Carrió; 'La innocència', de Miki Duran; 'Depredador', de Javier Fesser; 'Horrorscope', de Pol Diggler; 'Coin Coin', de Anouk Archambault, Amélie Frit, Lucile Grunder, Solenn Lelaisant y Jeanne Marotte, en colaboración con el festival MECAL; además de 'Vida injusta', de Amaro Seoane, y 'Charlie', de Anthony Neitzke, ambos en colaboración con el festival MajorDocs.