Palma rebaja la situación de alerta por las fuertes lluvias pero mantiene medidas preventivas - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha acordado rebajar el nivel del Plan Territorial Municipal (PlaterPalma) de la fase roja de emergencia a la situación de alerta 0 a partir de la tarde de este lunes, aunque mantiene diversas medidas preventivas ante la evolución de la situación meteorológica.

Por el momento se mantiene el cierre de todos los parques y jardines, la suspensión de las actividades culturales y deportivas municipales y el cierre de instalaciones municipales como bibliotecas, casals de barri, polideportivos y piscinas.

Estas restricciones se mantendrán hasta este martes por la mañana, con la excepción de Can Terrers y el parque de sa Ribera, que seguirán clausurados, según ha informado Cort en un comunicado.

El Ayuntamiento habilitó la pasada noche el polideportivo Germans Escales como espacio de acogida para 36 personas que se viven en distintos asentamientos de la ciudad ubicados en zonas inundables.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha realizado un seguimiento de la evolución de la dana Adam durante el domingo y el lunes.