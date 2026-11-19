PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha presentado los datos de llegadas de cruceros a Palma durante este 2026, cuando han desembarcado un 5,5% menos de pasajeros y se habría "desestacionalizado" las escalas con "contención" en temporada alta y una subida en temporada baja.

Estas cifras se han presentado este jueves en la reunión ordinaria del Comité de Seguimiento del Memorándum de Entendimiento (MoU) para la Sostenibilidad del Turismo de Cruceros en el Puerto de Palma, lo que da cumplimiento a los acuerdos y al calendario fijado en el documento firmado el pasado mes de febrero, según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

La sesión, celebrada en formato mixto presencial y telemático en la Conselleria, ha contado con la participación del conseller del ramo, Jaume Bauzà, el director general de Turismo, Miquel Rosselló; y representantes del Ayuntamiento de Palma, la APB, la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), la patronal de cruceros CLIA, la asociación Apeam, así como de las organizaciones patronales y vecinales.

La cifra de llegadas pone de relieve la llegada de buques de menor capacidad, con un ligero incremento del 1,55% en el número total de escalas.

Asimismo, los datos de la APB confirman que el MoU se está cumpliendo "escrupulosamente". De cara a 2027, las previsiones de la APB apuntan a un comportamiento "similar", al mantener la contención en temporada alta y el crecimiento en temporada baja.

Por su parte, los representantes del Govern han informado sobre el estado general de los compromisos recogidos en el MoU y han expuesto las líneas de trabajo y los objetivos de los estudios en desarrollo sobre el impacto de la actividad turística en la ciudad.

La reunión ha permitido reafirmar el espacio de diálogo e interconexión entre las administraciones públicas y el tejido económico y social para el seguimiento continuo de la actividad en Palma.