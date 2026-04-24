Palma recibe más de 4.700 solicitudes de informes de vulnerabilidad desde el inicio del proceso de regularización

Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha recibido más de 4.700 solicitudes de informes de vulnerabilidad desde el inicio del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Desde el pasado 16 de abril, las distintas Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) han atendido a más de 6.000 personas, en su mayoría vinculadas a este procedimiento, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

También han subrayado que ya existían 91 expedientes de informes de vulnerabilidad correspondientes a otros procedimientos que aún permanecen pendientes de resolución, y que cada expediente requiere una valoración técnica individualizada, con la correspondiente revisión y análisis por parte de los servicios sociales municipales.

En este contexto, según Cort, la situación en las OAC de Palma contrasta frontalmente con los mensajes de normalidad trasladados por el Ejecutivo central. A su entender, son los ayuntamientos quienes están asumiendo en primera línea tanto la atención directa del proceso como la tramitación de los informes de vulnerabilidad, que se suma al trabajo habitual de los departamentos de atención ciudadana y servicios sociales.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado que "la situación es de colapso no solo en el Ayuntamiento de Palma, sino en el conjunto de los ayuntamientos, especialmente en las grandes capitales".

"Están sufriendo la improvisación por parte del Gobierno de España en un proceso decidido de forma unilateral, sin planificación y sin dotación de los recursos necesarios", ha criticado.

En este sentido, ha advertido que se trata de una carga de trabajo "excepcional e inasumible" para la administración local, concentrada en un corto periodo de tiempo.

"No hay tiempo ni capacidad para hacer frente a este volumen de trabajo y, por ello, instamos y exigimos al Gobierno que habilite los medios necesarios ante una decisión improvisada que ha obligado a los ayuntamientos a dejar de prestar un servicio adecuado a la ciudadanía", ha reclamado.

El alcalde trasladará esta situación a la Junta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se celebra la próxima semana, y de la que forma parte como vocal.

Precisamente, este viernes se ha producido una reunión entre el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, con la Secretaría de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, a la que ha reclamado una financiación extraordinaria para los ayuntamientos ante el impacto del proceso de regularización, lamentando además que "no se hayan previsto refuerzos para las entidades locales, pese a las dificultades que están teniendo que afrontar".

Desde la FEMP se ha puesto manifiesto que, mientras las oficinas de extranjería de la Administración General del Estado han contado con refuerzos a través de Tragsa y Correos, no se ha contemplado un apoyo equivalente para los ayuntamientos.

Finalmente, el Ayuntamiento ha lamentado que, con el proceso ya en marcha, el Ministerio competente haya ido modificando y matizando aspectos del procedimiento, a su criterio, "evidenciando la falta de planificación inicial".