Palma refuerza el transporte y despliega un dispositivo especial de seguridad por la semifinal entre España y Francia. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma reforzará el transporte público y desplegará un dispositivo especial de seguridad con motivo de la retransmisión este martes, en una pantalla gigante instalada en Son Fusteret, de la semifinal del Mundial de la FIFA entre las selecciones de España y Francia.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el acceso al recinto será gratuito y las puertas se abrirán a partir de las 18.00 horas. El dispositivo contará con presencia de la Policía Local, servicios de emergencia y personal de seguridad para garantizar el normal desarrollo del evento.

En materia de transporte, la EMT reforzará la línea L10 con un servicio especial de autobuses lanzadera entre Sindicato y Son Fusteret.

El operativo comenzará a las 18.00 horas con cinco autobuses articulados que realizarán el recorrido de forma continuada hasta el inicio del encuentro, previsto para las 21.00 horas.

Una vez finalizado el partido, los vehículos permanecerán en la parada 285-Son Fusteret y efectuarán viajes continuos hasta plaza de España para facilitar el regreso de los asistentes.

Por su parte, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) habilitará un servicio especial de metro con 16 circulaciones extraordinarias entre la estación de Son Fuster Vell (Son Fusteret) y la Estación Intermodal, en ambos sentidos.

Desde Son Fuster Vell saldrán ocho trenes entre las 23.15 y las 00.25 horas, con una frecuencia de diez minutos, mientras que desde la Estación Intermodal partirán otros ocho servicios entre las 23.05 y las 00.15 horas. Todos efectuarán parada en las estaciones de Jacint Verdaguer y Son Costa-Son Fortesa.

La programación previa al encuentro arrancará con música ambiental y, entre las 20.00 y las 21.00 horas, actuará el DJ Jaume Colombás para amenizar la espera antes del inicio del partido.

Por motivos de seguridad, no estará permitido acceder al recinto con objetos punzantes, envases de cristal, bengalas, neveras, aerosoles o espráis, sillas plegables, bebidas alcohólicas, pelotas ni cualquier otro objeto susceptible de ser lanzado.