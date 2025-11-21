Palma registra cerca de 2.200 delitos de violencia de género en la primera mitad de 2025, un 12% menos que en 2024

La socióloga Lourdes de la Cruz y la teniente de alcalde y regidora de Igualdad del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, en la presentación de los actos del 25N y del informe local sobre violencia machista. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El Ayuntamiento de Palma ha informado que en la primera mitad de 2025 se han contabilizado un total de 2.159 delitos de violencia de género cometidos en la ciudad, lo que representa un 12% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Esta es una de las cifras que ha dado a conocer el Consistorio, en la rueda de prensa de presentación del 'Informe Anual sobre la Violencia contra las Mujeres', ofrecida este viernes por la teniente de alcalde y regidora de Igualdad, Lourdes Roca, y la socióloga Lourdes de la Cruz.

El balance ha intercalado datos de este 2025, 2024 y 2023 de diferentes campos, ya que eran los últimos disponibles, y el año pasado la mayor parte de estos delitos eran por lesiones y maltrato --el 68%--, el quebrantamiento de condenas y los delitos contra la libertad, como secuestros, coacciones o amenazas.

Así, en 2024 se cometieron cerca de 5.500 delitos por violencia de género en Palma, lo que supone unos 15 delitos diarios y un incremento del 13% respecto al año anterior.

En cuanto a las denuncias, en 2024 se interpusieron 4.498 por este motivo por lo que hay una bajada del 3% en Palma. Sin embargo, sitúa a la ciudad con una alta tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres hasta alcanzar las 142, por encima de la de Baleares --126 por cada 10.000 mujeres-- que ya es la más alta de todo el Estado.