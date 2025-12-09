Palma registra en noviembre una subida interanual del 7,41% en los precios de pisos de alquiler

Archivo - Un local en alquiler, a 15 de abril de 2024, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Palma ha registrado en noviembre una subida interanual del 7,41% en los precios del alquiler, con un precio de 19,32 euros por metro cuadrado, la cuarta capital española más cara, según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com.

Mientras, en toda la comunidad el piso tipo de alquiler registró en noviembre de 2025 un precio medio de 18,51 euros por metro cuadrado, lo que supuso un repunte mensual del 0,11%, el menos abultado de España. Respecto a noviembre de 2024, creció un 4,53%, el segundo repunte menos relevante del país.

No obstante, Baleares es la segunda autonomía con la mensualidad más cara, por detrás de Madrid (21,63 euro/m2). Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en noviembre de 2025 un precio medio por metro cuadrado de 14,08 euros, un 1% más que el mes anterior y un 18,02% más que el mismo mes del año anterior.

Según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, para muchos ciudadanos, el alquiler ya no es una etapa temporal, sino "la única vía posible ante la imposibilidad de acceder a la compra por falta de ahorro previo o por salarios ajustados, algo especialmente notable entre los más jóvenes, que incluso para alquilar necesitan ayuda familiar".