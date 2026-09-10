Palma se suma a la Semana Europea de la Movilidad con un 'trenet', un taller para reparar bicis y expondrá nuevos buses

Representantes del Govern, Cort y el Consell de Mallorca presentan los actos por la Semana Europea de la Movilidad 2026. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Europea de la Movilidad se celebrará del 16 al 22 de septiembre y en Palma se han programado distintos actos como charlas, visitas al centro de control de SFM, un 'trenet', un taller para el mantenimiento de bicicletas y se mostrarán los nuevos autobuses de la EMT y el TIB.

A la presentación de estas jornadas han asistido el teniente de alcalde de Movilidad de Palma, Toni Deudero, la directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle; y el director insular de Movilidad del Consell, Rafael Oliver, según ha informado el Ayuntamiento de Palma y la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en sendos comunicados.

Bajo el lema 'Movilidad para todos. Movilidad intergeneracional', la programación de este año pone el foco en las necesidades de las personas de todas las edades y reivindica una movilidad accesible e inclusiva.

Durante ocho días, Palma acogerá una amplia variedad de actividades dirigidas a todos los públicos, con propuestas familiares, deportivas, divulgativas y de sensibilización, además de diferentes encuentros para abordar los principales retos de la movilidad.

La programación comenzará el martes 15 de septiembre con la inauguración de las Jornadas Técnicas de Debate, que tendrán lugar en el Aljub de Es Baluard Museu, de 17.30 a 20.00 h, y que estarán dedicadas a analizar la movilidad desde diferentes perspectivas.

La primera jornada contará con una ponencia del director del Departamento de Ingeniería Minera y Civil e investigador principal del grupo de I+D de Política Territorial, Planificación Ambiental y de las Infraestructuras de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Salvador García-Ayllón.

El miércoles 16 de septiembre, las jornadas continuarán con una sesión dedicada a la Ley de Movilidad Sostenible. La ponencia correrá a cargo de la directora del Área de Financiación, Programación y Auditoría de TMB y presidenta de la Comisión Financiera de ATUC, Miriam Manrique.

Finalmente, el jueves 17 de septiembre las jornadas abordarán la movilidad intergeneracional y la movilidad de las personas mayores, con una ponencia de la fisioterapeuta y jefa de Terapias de Sant Joan de Déu Palma-Inca,Silvia Bauzà, y la participación de Lydia Pérez, gerente de la SMAP y BiciPalma. En los actos participarán representantes del mundo institucional, académico y social.

El jueves también se celebrarán diferentes actividades en otros puntos de Palma. En la plaza Madrid, tendrán lugar las fiestas de la Associació de Veïns Es Fortí, con un taller de mantenimiento de bicicletas de BiciPalma, actividades de movilidad sostenible de la EMT-Palma y una propuesta de malabares y animación infantil de 19.00 a 20.00 horas.

Ese mismo día, el Hostal Terminus acogerá la jornada 'Transporte público accesible para todos con la tecnología al servicio del usuario', dedicada a compartir soluciones y experiencias para avanzar hacia un transporte público más accesible, eficiente y adaptado a las necesidades de los usuarios.

RUTA HISTÓRICA CON 'FONT DE MISTERIS'

También el jueves se celebrará una nueva edición de 'Font de Misteris', un paseo nocturno para descubrir algunos de los rincones y episodios históricos de Palma. La actividad comenzará a las 20.00 h en la plaza del Rei Joan Carles I y contará con un itinerario apto para personas con movilidad reducida.

El viernes de septiembre será el turno del Park(ing) Day, una iniciativa de carácter internacional que invita a reflexionar sobre el uso del espacio público y propone ocupaciones alternativas, creativas y temporales de los espacios destinados habitualmente al estacionamiento de vehículos. Las actividades se desarrollarán durante todo el día en diferentes puntos de la ciudad.

El programa tendrá uno de sus eventos principales el sábado 19 de septiembre con la Jornada de la Movilidad, que se celebrará aproximadamente de 10.00 a 14.30 horas en la plaza del Mercat, calle Unió y plaza del Rey Juan Carlos I.

La jornada ofrecerá actividades para toda la familia, entre ellas la exposición de nuevos autobuses de la EMT y el TIB, propuestas educativas y lúdicas sobre movilidad sostenible, un punto informativo de la SMAP, talleres ambientales de Emaya, un circuito de seguridad viaria de la Policía Local, una campaña de donación de sangre del Banc de Sang i Teixits de Balears, ludoteca, actividades de sensibilización de la ONCE, talleres de movilidad sostenible de eMallorca Experience y pintacaras. La programación incluirá además una clase de swing para todos los niveles a las 10.00 horas, un cuentacuentos a las 11.00 horas, una minidisco a las 12.00 horas y una sesión de zumba a las 13.00 horas.

La Jornada contará igualmente con propuestas vinculadas al ferrocarril en la estación Intermodal de Palma, donde habrá un 'trenet' de la entidad Amics del Ferrocarril, carpas informativas de SFM y visitas al centro de control de tren y metro de SFM. Las visitas se realizarán cada 45 minutos, entre las 09.30 y las 14.00 horas, con inscripción gratuita y obligatoria.

El domingo 20 de septiembre, a las 10.30 horas, se celebrará una bicicletada, con salida desde la plaza del Rey Juan Carlos I, para reivindicar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable.

ENTREGA DE PREMIOS A LOS USUARIOS MÁS FIELES DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El lunes 21, a las 10.30 horas, tendrán lugar unos talleres de accesibilidad en la calle Manacor, junto a la parada del bus 406, con la colaboración de Aspaym y la Coordinadora Balear de Discapacitat.

Ese mismo día, de 18.00 a 20.00 horas, la plaza de España acogerá los Premios a la Fidelidad al Transporte Público, que reconocerán a usuarios de BiciPalma, EMT y el Consorci de Transports de Mallorca. El acto estará amenizado por la Banda de Música de Son Rapinya.

El martes 22 de septiembre, coincidiendo con el final de la Semana Europea de la Movilidad, se celebrará el Encuentro de Rutas Saludables, de 10.00 a 11.30 horas, con salida desde el centro del parque de Les Estacions y llegada a la plaza Mayor.

La actividad cuenta con la colaboración de la Conselleria de Salud, el programa Activa't del Ayuntamiento de Palma, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Banda de Música Municipal de Palma.

Ese mismo día se celebrará la XI edición de la Volta a Mallorca amb Tren, organizada por la Associació d'Amics del Ferrocarril junto con SFM. El encuentro será a las 14.15 horas en los tornos de la estación Intermodal de Palma y la actividad finalizará a las 20.00 horas.

El recorrido incluye el trayecto en metro hasta el Parc Bit, tren hasta Manacor e Inca, continuación hasta Sa Pobla y regreso a Palma. La Semana Europea de la Movilidad finalizará el martes 22 con el Día Mundial sin Coches, durante el que se podrá viajar de forma gratuita en toda la red de autobuses de la EMT, así como en tren y metro.

Durante la presentación, del Valle ha destacado que las actividades de esta semana permiten hablar de movilidad sostenible y accesible y acercar el transporte público a la ciudadanía, para darlo a conocer y fomentar su uso.

Por su parte, Deudero ha valorado la "excelente colaboración" entre las diferentes administraciones para hacer posible la programación de este año y ha agradecido la participación de todas las entidades, instituciones, asociaciones, profesionales y personas que han hecho posible el programa.