PalmaActiva colaborará en el fomento del empleo y la formación con OK Mobility Group

El regidor de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo Romero, y la directora de Cultura y Personas de OK Mobility Group, Teresa Comino. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo Romero, y la directora de Cultura y Personas de OK Mobility Group, Teresa Comino, han firmado este jueves un protocolo de colaboración mediante el cual OK Mobility y Ok Rent a Car se adhieren a la Red Activa de Empresas de PalmaActiva.

Esta red de PalmaActiva pretende impulsar la colaboración público-privada para el fomento del empleo, la formación y el emprendimiento.

Gracias a este convenio, OK Mobility y OK Rent a Car podrán participar en diversas actividades promovidas por PalmaActiva, como son las jornadas de selección de personal, la Feria del Empleo, los encuentros empresariales, visitas de estudiantes, acogida de alumnos para realizar prácticas laborales, Formación Dual o intermediación laboral.

La Red Activa de Empresas tiene por finalidad llevar a cabo medidas de actuación en torno al empleo, la formación y el emprendimiento, y, en general, acciones que puedan mejorar el desarrollo local y el posicionamiento de las personas en el mercado laboral.

En las últimas semanas también se han adherido a esta iniciativa las empresas Aioko, Bidari, Dynasoft Spain, Fundació Impulsa Balears, Gaspar Aguiló Hardware, GRDAR Diseño, Lacebot, CAITBA, Mano Web e ITCM.