PalmaActiva contratará a dos mujeres víctimas de violencia machista

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PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva presentará el proyecto 'Proactiva 2026-20270 a una convocatoria del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) que permitirá la contratación de dos mujeres víctimas de violencia machista.

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que una de ellas se incorporará con perfil profesional de auxiliar administrativa y otra, como personal de limpieza.

El objetivo es que las dos mujeres accedan al mercado laboral y tengan autonomía económica, además de mejorar sus posibilidades de lograr una posterior inserción laboral estable.

Celeste ha recordado que la convocatoria del SOIB permite financiar los costes salariales totales derivados de la contratación de mujeres víctimas de violencia machista y se configura como una herramienta para favorecer su incorporación al mercado de trabajo y promover su independencia económica.

En este marco, PalmaActiva ha desarrollado el proyecto 'Proactiva 2026-2027' con un presupuesto de cerca de 58.000 euros, de los cuales más de 57.000 euros corresponden a la subvención del SOIB.