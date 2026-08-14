Archivo - PalmaActiva incorpora diez nuevas compañías y profesionales a su Red Activa de Empresas en lo que va de año - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha incorporado diez nuevas compañías y profesionales a su Red Activa de Empresas, un programa orientado a reforzar la cooperación público-privada, en los siete primeros meses de 2026.

Las adhesiones, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se han formalizado mediante la firma de convenios.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es "crear una comunidad activa y colaborativa de empresas, personas emprendedoras y entidades comprometidas con el desarrollo económico de Palma".

La participación en el programa, centrado en ámbitos como el emprendimiento, el empleo, la formación, el mentoring y el desarrollo económico, es gratuita y permite establecer vías de colaboración en encuentros empresariales, programas de 'mentoring', estudios de necesidades formativas, prácticas no laborales, actividades de formación y empleo o procesos de selección de personal.

De él forman parte cerca de medio centenar de empresas como Zonna Soluciones Integrales, Tira Tira Microcop, Oli-Su Your Digital Home, Artífices, Verónica Traynor Consulting, Laura Pérez, Hibiscus Market Producciones, Sales and Fit, Indeleble y Motívate.

El director general de la Oficina del Trabajo Autónomo, Juan Antonio Tormo, ha celebrado el balance "muy positivo" de los primeros meses del año.

"Estamos reforzando el papel de la red como instrumento de conexión con el tejido empresarial de Palma y avanzamos en el cumplimiento de los objetivos fijados para 2026 en materia de promoción económica, emprendimiento y colaboración público-privada", ha resaltado.