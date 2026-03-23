PalmaActiva renueve el convenio de su Punto de Atención al Emprendimiento con el Ministerio de Industria

Archivo - Dos personas en el Punto de Atención al Emprendimiento de PalmaActiva. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha renovado el convenio de su Punto de Atención al Emprendimiento (PAE) con el Ministerio de Industria, lo que le permitirá continuar colaborando en la creación de empresas, la reducción de cargas administrativas y la agilización de los trámites.

Los PAE, ha indicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas a través de la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y soporte a la financiación empresarial.

La Oficina del Trabajo Autónomo de PalmaActiva es la encargada de gestionar este servicio gratuito en el Ayuntamiento de Palma, que permite centralizar en un único procedimiento electrónico todas las gestiones administrativas vinculadas al alta de una actividad empresarial.

De esta manera, ha subrayado la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, "se evitan duplicidades, desplazamientos innecesarios y costes asociados a la tramitación tradicional".

Desde su puesta en funcionamiento en 2018, el PAE de PalmaActiva ha tramitado 492 altas empresariales, de las cuales 404 han sido de personas trabajadoras autónomas y 88 de sociedades, así como 32 ceses de actividad.

"Estos datos ponen de manifiesto la utilidad del servicio y su impacto positivo en la creación y consolidación de la actividad empresarial en Palma", ha afirmado Ferrer.