Los palmesanos reciclaron casi 275.000 kilos menos de vidrio en 2025 que el año anterior

Contenedor de reciclaje de vidrio transparente instalado en la plaza del Mercado de Pere Garau. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los palmesanos han echado a los contenedores de reciclaje de vidrio más de 10.500 toneladas a lo largo de 2025, lo que representa una rebaja de alrededor de 275.000 kilos y un 2,55% menos que en el ejercicio anterior.

Estos son algunos de los datos facilitados por Ecovidrio con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se celebraba este domingo, y que sitúan a Palma como la cuarta capital de provincia con mejor porcentaje de reciclaje en el caso de este tipo de objetos y recipientes, según ha informado el Ayuntamiento de Palma y la empresa de reciclaje en sendos comunicados.

En términos proporcionales, esta cantidad implica que cada ciudadano de Palma depositó durante el pasado año 24,3 kilos de envases de vidrio en alguno de los 1.600 contenedores verdes habilitados en el municipio.

Coincidiendo con esta fecha, el gerente de Emaya, Lorenzo Morey, junto con el coordinador de Ecovidrio en Baleares, Iván Tolsá, han presentado un "innovador modelo" de contenedor transparente itinerante que permite visualizar el interior del dispositivo y comprobar que los residuos corresponden exclusivamente a envases y recipientes de vidrio.

El contenedor transparente ha quedado instalado en la plaza del Mercado de Pere Garau, donde permanecerá durante un período de tiempo antes de continuar su recorrido por otras ciudades, dentro de la campaña que Ecovidrio lleva a cabo en el conjunto del país con el objetivo de fomentar el reciclaje y la reutilización de estos artículos.

Durante su intervención, el gerente de la empresa municipal ha expresado la satisfacción del Consistorio y Emaya por tener la oportunidad de colaborar con una empresa como Ecovidrio, especializada en la recogida selectiva de vidrio desde su origen.

Al mismo tiempo, Morey ha remarcado que la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje sirve para concienciar a la población, instituciones y empresas, de la necesidad de "avanzar decididamente" en el camino del aprovechamiento de los residuos, con la vista puesta en la consecución de mejoras dentro del ámbito de la preservación del Medio Ambiente.

Este modelo de contenedor itinerante responde a la pretensión de Ecovidrio de "desmentir las dudas" que una parte de la ciudadanía ha manifestado, a través de diversas encuestas, en relación a la efectividad del reciclaje de vidrio y "dejar claro" que las labores de recogida que realizan empresas como Emaya "respetan escrupulosamente la obligación de separar los residuos".

A pesar de que el hábito del reciclaje de envases de vidrio está "muy consolidado" en España, "todavía circulan falsos mitos en torno al reciclaje entre los ciudadanos de Palma".

De acuerdo con un estudio elaborado por GfK para Ecovidrio con el que se analiza el perfil y las actitudes de los ciudadanos sobre el reciclaje, el 26,7 por ciento de los encuestados piensa "erróneamente" que en los camiones de recogida se mezclan todo tipo de residuos. A este mito, le sigue la falsa creencia de que reciclar contamina más que producir un envase nuevo --4,7 por ciento--, que los productos reciclados son de peor calidad --3,3 por ciento-- o que el sector del reciclaje destruye empleo --3,2 por ciento--.

"Los beneficios obtenidos a partir de esta apuesta por el reciclaje de vidrio son cuantiosos, puesto que en Palma se ha evitado la emisión de más de 6.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, es decir, el equivalente a las emisiones que producen casi 3.000 coches durante un año", han subrayado.

Igualmente, gracias a estos datos, Palma ha ahorrado más de 7.500 MWh de energía, que es el equivalente al consumo energético de la totalidad de hospitales del archipiélago durante el período de prácticamente un mes.

Otro dato es que, en virtud de estas cifras de reutilización y reciclaje del vidrio, Palma ha evitado la extracción de más de 12.600 toneladas de materias primas, un registro que supera más de una vez el peso de la Torre Eiffel.

En palabras del gerente de la empresa municipal, el reciclaje de vidrio en Palma es "un éxito", al igual que se consiguen también "registros importantes en la reutilización de otros tipos de materiales".