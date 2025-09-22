Paralizan las obras del edificio de 31 de diciembre

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

ARCA ha informado este lunes de la paralización de la demolición integral del edificio de la calle 31 de diciembre del arquitecto Gaspar Bannazar, algo que ha tildado como "pequeño triunfo".

Según ha informado la entidad en un comunicado, el Consell de Mallorca, a través de su departamento de Patrimonio, informó a los promotores de que la licencia que usaban no se correspondía con las directrices del informe de los técnicos de su departamento. Por tanto, añaden que ahora es el Ayuntamiento de Palma el que debe actuar y proceder a catalogar el inmueble según indica el informe del Consell de fecha enero 2025.

ARCA apunta que actualmente se puede ver que la fachada se conserva íntegra, si bien algunos tramos del interior del piso superior ya han sido demolidos.

Según ha explicado, el informe del Consell de Mallorca obliga a catalogar con una protección ambiental conservando fachada y elementos más destacables de carpintería y baldosa hidráulica, si bien no impide incrementar alturas, "siempre en armonía con el conjunto del edificio".

La entidad ha recordado que ya había advertido de los "incumplimientos de los deberes de protección de Patrimonio en el que se incurría por parte de las administraciones si se procedía a la demolición de un inmueble del que estaban demostrados sus valores patrimoniales" y que, según su criterio, incluso se podrían derivar responsabilidades penales al respecto.