El Parc de la Mar acoge el tradicional Vuelo de cometas en el marco de las fiestas de Sant Sebastià

El Parc de la Mar acoge el tradicional Vuelo de cometas en el marco de las fiestas de Sant Sebastià
El Parc de la Mar acoge el tradicional Vuelo de cometas en el marco de las fiestas de Sant Sebastià - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 25 enero 2026 18:14
Seguir en

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parc de la Mar ha acogido este domingo, desde las 10.00 y hasta las 14.00 horas, el tradicional Vuelo de cometas en el marco de las fiestas de Sant Sebastià.

Paralelamente, y en el mismo espacio, se ha llevado a cabo el taller de construcción y vuelo de cometas, dirigido a todos los públicos, que se ha desarrollado en la zona de Ses Voltes y la Portella.

Contador

Contenido patrocinado