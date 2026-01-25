El Parc de la Mar acoge el tradicional Vuelo de cometas en el marco de las fiestas de Sant Sebastià - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parc de la Mar ha acogido este domingo, desde las 10.00 y hasta las 14.00 horas, el tradicional Vuelo de cometas en el marco de las fiestas de Sant Sebastià.

Paralelamente, y en el mismo espacio, se ha llevado a cabo el taller de construcción y vuelo de cometas, dirigido a todos los públicos, que se ha desarrollado en la zona de Ses Voltes y la Portella.