El Parlament acoge la lectura de un manifiesto con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras

Lectura de un manifiesto con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras en el Parlament - EUROPA PRESS

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha acogido este martes la lectura de un manifiesto con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora este sábado 28 de febrero.

Los diputados de los grupos han leído el manifiesto en la sala del Senat, antes de participar en el pleno ordinario.

Precisamente, la sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio por el fallecimiento del que fuera diputado de la Cámara en la primera legislatura Miquel Clar.