El Parlament aprobará la ley de capitalidad de Palma con los votos del PP, PSIB y MÉS

Archivo - Vistas desde la Catedral de Palma durante el día que ha abierto sus terrazas al público, a 3 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament aprobará este martes la proposición de ley de capitalidad de Palma, con la que se duplicará la aportación mínima del resto de administraciones a la capital balear hasta los 60 millones de euros, con los votos del PP, del PSIB y de MÉS per Mallorca.

El diputado de los ecosoberanistas Ferran Rosa, en una rueda de prensa celebrada este lunes, ha confirmado el cambio de sentido del voto de su partido, que tanto en el Ayuntamiento de Palma como en la admisión a trámite en la Cámara autonómica se opuso al texto.

La diputada del PSIB Mercedes Garrido, por su parte, ha confirmado que los socialistas mantendrán su postura y, como sucedió la primera vez que la ley llegó al pleno, votarán a favor a buena parte del articulado.

El único grupo parlamentario que ha anunciado su voto en contra ha sido Vox, quien pese a apoyar su admisión a trámite hace unos meses ahora considera que la ley incluye enmiendas que son ajenas a su espíritu inicial y que les hacen cambiar de postura.