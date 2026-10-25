El Parlament encara un pleno doble con la ley de capitalidad de Palma y las propuestas del Debate de Política General

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 21 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament celebrará este martes un pleno doble en el que por un lado se debatirá la aprobación de la ley de capitalidad de Palma y la modificación del derecho civil propio de Baleares para permitir las herencias en vida entre cónyuges y, por otro, se someterán a votación las propuestas derivadas del Debate de Política General.

En realidad, serán dos sesiones plenarias que se fusionarán en una misma. La ordinaria comenzará a las 09.00 horas y se prevé que se prolongue, al menos, hasta las 14.30 horas. Una vez finalizado, y sin pausa de por medio, arrancará un pleno extraordinario que, si se cumplen los pronósticos horarios, podría durar dos horas.

Uno de los platos fuertes del pleno ordinario será el debate de la ley de capitalidad, que fue aprobada por el Ayuntamiento de Palma a finales del año pasado y unos meses más tarde fue tomada en consideración por el Parlament con los votos del PP, el PSIB y Vox.

Solo los de Santiago Abascal han anunciado que modificarán su sentido del voto --alegando una disconformidad con la inclusión de enmiendas sobre otros temas durante su tramitación--, pero los apoyos de los 'populares' y los socialistas serían suficientes para la aprobación del texto legislativo.

El pleno también deberá decidir el martes si tramita por lectura única la proposición de ley para modificar el régimen patrimonial del matrimonio que hace dos semanas fue aprobada por unanimidad. En caso de se acepte esta vía rápida, los diputados votarán en ese mismo momento la aprobación de esta modificación del derecho civil propio que, a grandes rasgos, permite las herencias en vida entre cónyuges.

A estos dos textos legislativos se le sumarán el debate de dos mociones, una sobre políticas climáticas y otra sobre la ley agraria, y una interpelación sobre políticas públicas de vivienda, todas ellas impulsadas por el grupo socialista.

En cualquier caso, la sesión plenaria arrancará, como es costumbre, con la sesión de control. Los consellers deberán responder a preguntas relacionadas con la vivienda, la sanidad, la protección del medio ambiente o el turismo.

Otras versarán sobre temas de actualidad, como las deficiencias denunciadas en dos macrogranjas avícolas de Manacor, la polémica alrededor de la posible retirada de la estatua del Crist Rei de Sant Salvador de Felanitx o la filtración de datos personales de una mujer que fue desahuciada por un fondo buitre en Palma.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, deberá responder a preguntas relacionadas con la defensa de los inquilinos (Unidas Podemos), las medidas para quienes no pueden alquiler o comprar una casa (MÉS per Mallorca), las prioridades del techo de gasto de 2027 (Vox) y la "palabra dada" (PSIB).

162 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Una vez superado esta primera sesión plenaria, los diputados deberán debatir las 162 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General que se celebró la semana pasada.

El PP, como grupo parlamentario mayoritario, ha sido el que más iniciativas ha registrado, 60, seguido del PSIB (46), Vox (20), MÉS per Mallorca (18), Més per Menorca (9), Unidas Podemos (5) y el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba (4).

Las propuestas presentadas por el PP, como ha venido siendo habitual a lo largo de esta legislatura, pretenden avalar la gestión llevada a cabo por el Govern y su presidenta, la 'popular' Marga Prohens.

Destacan, entre otras cuestiones, la buena gestión de las emergencias derivadas de los fenómenos meteorológicos extremos, su política fiscal "orientada a reducir la carga tributaria de las familias y las rentas medias y bajas", las ayudas a los sectores económicos más afectados por la guerra en Oriente Medio o sus políticas en materia de educación, sanidad, dependencia y vivienda.

Además, apoyan algunas de las iniciativas anunciadas por Prohens durante el Debate de Política General como la de destinar fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) a políticas de vivienda. ampliar las frecuencias y horarios del servicio ferroviario o ampliar las deducciones fiscales a jóvenes para la compra de vivienda.

Por parte del PSIB, una de sus propuestas más destacadas es la que pide que el pleno tome en consideración la iniciativa legislativa popular (ILP) que plantea la creación de un complemento para los pensionistas que perciben una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional (SMI).

En materia de vivienda, los socialistas volverá a poner sobre la mesa la posibilidad de declarar Baleares como zona con el mercado residencial tensionado para permitir que los ayuntamientos puedan aplicar topes a los precios del alquiler.

También reclamarán la construcción "inmediata" de vivienda social, el uso del derecho de tanteo y retracto y la expropiación temporal de uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores para "ampliar rápidamente" el parque público.

Entre las 20 propuestas de Vox destacan bonificar el 100% de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la adquisición de la primera vivienda habitual o eliminar el IVA para la vivienda nueva.

Los de Santiago Abascal también proponen extender la deducción autonómica por alquiler a todos los inquilinos que acrediten al menos cinco años de residencia legal en Baleares o limitar y gravar de forma específica la compra de vivienda que no vaya a ser residencia habitual por parte de no residentes en la Unión Europea, medidas que enmarcan en su concepto de 'prioridad nacional'.

Entre las propuestas de MÉS per Mallorca, una de las cuales ha sido redactada por Mallorca Nova, destaca la insistencia en la necesidad de limitar la compra de vivienda a personas no residentes en Baleares o la expropiación del uso temporal de las viviendas de grandes tenedores.

En materia turística, los ecosoberanistas reclaman un plan a diez años vista para reducir a 13 millones los visitantes anuales y destinar 120 millones de euros anuales del ITS a la diversificación económica. Además, rechazan la ampliación de la capacidad de los aeropuertos del archipiélago prevista por Aena.

A todos estos planteamientos se le sumarán los de Més per Menorca, como implementar un sistema para que los residentes tengan prioridad en el acceso a la vivienda; Unidas Podemos, como distribuir de manera equilibrada entre las cuatro islas a los menores migrantes tutelados por los consells; o de Llorenç Córdoba, como compensar los sobrecostes derivados de la triple insularidad de Formentera.