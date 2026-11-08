El Parlament aprobará el próximo martes la ley de Vox para prohibir el burka en espacios públicos

Archivo - Mujeres con burka. - Boris Roessler/dpa - Archivo

PALMA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament aprobará definitivamente el próximo martes la ley de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos de Baleares.

La norma, que saldrá adelante previsiblemente con los votos favorables de PP y Vox, se enviará al Congreso de los Diputados para su validación definitiva, ya que propone la modificación del Código Penal y de otras leyes.

Con esta ley Vox propone la prohibición total del burka y el niqab en todo espacio público, multas de hasta 30.000 euros para quienes reincidan en su uso o impongan su utilización a menores o mujeres bajo tutela, reformas en el Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta cuatro años a quien obligue, intimide o coaccione a una mujer a portar estas prendas, así como expulsión del territorio nacional para personas extranjeras que reincidan en la infracción.

La ley establece, además, que esta imposición del uso de velos integrales se considera contraria al orden público y a la dignidad humana, principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.

ENMIENDA A LA LEY DE LITORAL

Por otro lado, los diputados debatirán el martes una enmienda a la totalidad del PSIB al proyecto de ley del litoral. Los socialistas entienden que dicha normativa "privatiza" la costa y "busca hacer más negocio" con las playas.

El pleno comenzará a las 09.00 horas con el debate de las preguntas de control y el orden del día incluye también una interpelación en materia de vivienda por parte de Unidas Podemos y una moción de los socialistas sobre el mismo tema.

En las preguntas de control el PSIB, según ha destacado su portavoz, Iago Negueruela, preguntará a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la huelga general del 11 de noviembre.

"Feijóo dijo que los sindicatos no tienen que hacer huelga. Queremos saber si Prohens comparte este criterio, que es un criterio trumpista", ha señalado el socialista.

También preguntarán a los miembros del Govern por el balance de la temporada turística después de que, según Negueruela, las políticas de contención hayan "fracasado".

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, preguntará a Prohens por el suministro de agua; el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, por las perspectivas turísticas de la próxima temporada, mientras que el menorquinista Josep Castells interrogará a Prohens sobre vivienda.

En las preguntas a los consellers está previsto que se estrene el nuevo diputado de Vox, Javier Ripoll, que ha registrado una sobre la feria turística de Londres. Su compañero Sergio Rodríguez pondrá sobre la mesa el nombramiento del nuevo delegado del Gobierno, Pere Joan Pons. El PSOE, por su parte, preguntará por pensiones, vivienda y saturación turística, entre otros temas.