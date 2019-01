El Parlament aprueba la ley para la sostenibilidad ambiental que regula la entrada de vehículos a Formentera

Publicado 29/01/2019 15:43:05 CET

IBIZA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament balear ha aprobado este martes la Ley para la sostenibilidad medioambiental y económica de Formentera, que regulará la entrada de vehículos a la Isla con el objetivo de prevenir la "afluencia masiva" de coches.

El conseller de Movilidad, Marc Pons, ha recordado durante el pleno los detalles de la pionera Ley y ha explicado que será el Consell de Formentera el encargado de fijar los cupos "mediante informes justificados". Además, ha añadido que el objetivo ha sido siempre contar con "cifras reales".

Pons ha destacado que el Govern destinará 350.000 euros para el fomento del transporte sostenible, asegurando que este hecho "es una muestra de que la Ley llega con voluntad de cambiar las cosas, de afrontar las cosas desde ahora". "El éxito del modelo de Formentera depende de no morir de éxito" ha dicho antes de insistir en que hay que prevenir una afluencia masiva de vehículos en la Isla ya que la cifra de coches se quintuplica los meses de verano.

UNA PROPUESTA ELECTORALISTA, SEGÚN EL PP

Por su parte, la diputada del Grupo Popular Mabel Cabrer ha hecho hincapié en la importancia de aplicar en Formentera "medidas diferentes" para preservar el territorio, aunque ha criticado que esta Ley sea una propuesta "electoralista". "Han pasado cuatro años y cuando acaba la legislatura, es cuando se lleva a aprobar una Ley", ha lamentado.

"No suena a que hayan intentado priorizar y adoptar medidas reales, sino que es un anuncio para decir que han hecho algo porque vienen las elecciones", ha afirmado Cabrer, quien ha insinuado que la norma no se podrá aplicar hasta 2020. Además, ha lamentado que no ha habido "consenso con la sociedad civil" a la hora de redactarla.

"Es una Ley vacía, para hacer una valla de publicidad", ha reiterado la 'popular', que también ha asegurado que "no hay condiciones" para desarrollar esta normativa.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Olga Ballester ha exigido que, antes de su entrada en vigor, se garantice la movilidad del turista y se pongan en marcha las medidas de transporte público necesarias.

Desde Podemos, el diputado Aitor Morrás ha afirmado que es una "ley importante, que no por corta pierde su importancia", creándose un "hito" en la legislación en Baleares. "Se adoptan medidas para que Formentera se conserve cómo está", ha dicho Morrás, quien ha asegurado que con la norma se está cogiendo "el toro de la masificación por los cuernos".

La diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, ha indicado que este martes "es posible cumplir el compromiso adquirido con los formenterenses".

LA NUEVA LEY

El objetivo de la Ley es ofrecer herramientas al Consell de Formentera para solucionar los problemas de congestión de vehículos que sufre la Isla durante los meses de verano.

Así, se faculta al Consell para adoptar medidas como limitar

la entrada y circulación de vehículos en Formentera según criterios medioambientales. Para ello, se establecerá un número máximo de vehículos de alquiler y se potenciará el uso de vehículos eléctricos y no contaminantes tanto en el sector público como en el privado.

También se establecerá un régimen inspector y sancionador para asegurar que se cumplan las medidas fijadas, con multas de hasta 10.000 euros para los incumplimientos más graves.

Respecto a la restricción del desembarque y circulación de vehículos a motor en un periodo determinado, la Ley contemplará excepciones, como los vehículos de los residentes o los vehículos para personas con movilidad reducida. Los que estén autorizados tendrán que llevar un distintivo obligatorio.

Según la norma, tendrán la consideración de residentes las

personas que tengan una casa en Formentera o que, a pesar de vivir en Ibiza, trabajen en Formentera. Los ibicencos tendrán condiciones especiales ya que el Consell Insular de Formentera establecerá una cuota específica para los residentes de Ibiza.

En relación a los vehículos de alquiler, el Consell podrá fijar un número máximo. La Ley incluye otras medidas como la obligación de instalar puntos de carga eléctricos en aparcamientos públicos o la elaboración de proyectos destinados a alcanzar más sostenibilidad ambiental.