Parlament aprueba una PNL del PP que insta a Gobierno a respetar el criterio de veterinarios en el uso de medicamentos

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes una Proposición No de Ley (PNL), presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que respete el criterio de los profesionales veterinarios en cuanto a la distribución, la prescripción, la dispensación y el uso de medicamentos.

El Parlament ha respaldado por unanimidad instar al Gobierno a establecer una mesa de diálogo con colegios profesionales veterinarios, asociaciones protectoras de animales y administraciones públicas autonómicas, para garantizar que se respete el criterio profesional veterinario y reduzca la burocracia en cuanto a distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos.

El resto de puntos de la PNL, entre los que se insta al Gobierno a que, mientras no se llegue a un acuerdo para establecer una mesa de diálogo para garantizar que se respete el criterio profesional de los veterinarios, se adopte una moratoria en la aplicación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio; a promover la derogación inmediata del régimen sancionador relacionado con las notificaciones de prescripción de antimicrobianos, previsto en la ley de sanidad animal, y a sustituirlo por uno de nuevo; a revisar la normativa sobre medicamentos veterinarios; y a reducir el IVA actual del 21% aplicable a la prestación de servicios veterinarios de animales de compañía, se ha aprobado con 31 votos a favor --del PP y Vox, de los diputados Agustín Buades, Francisco José Cardona y Llorenç Córdoba--, uno en contra --de la diputada de Unidas Podemos-- y 22 abstenciones --del PSIB, de MÉS per Mallorca y Més per Menorca--.

La PNL ha sido defendida en el Parlament por el diputado del PP Rafa Nadal, quien ha denunciado que "la nueva regulación impulsada por el Gobierno central se ha diseñado sin tener en cuenta a los expertos del sector, lo que provoca un encarecimiento de los tratamientos veterinarios, una carga burocrática mayor y una clara limitación en su capacidad para actuar con autonomía y eficacia, especialmente en lo relativo a los antibióticos".

"Es inadmisible poner en duda los diagnósticos de los veterinarios y exigirles pruebas adicionales antes de permitirles tratar a los animales. En una explotación ganadera, por ejemplo, si un animal enferma, necesita atención inmediata para evitar la propagación de enfermedades al resto del rebaño. Retrasar esa actuación puede tener consecuencias fatales", ha concluido Nadal.

Por parte del PSIB, la diputada Patricia Gómez ha lamentado que "el PP utilice una vez más la demagogia, la confusión y el alarmismo" en su exposición de motivos de la PNL, ya que "el objetivo del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, lo que pretende es regular la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios para adaptarse a directrices y normativas europeas".

En la misma línea, la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha acusado al PP de "manipular" y ha defendido que el objetivo del Real Decreto "no es poner en cuestión el criterio de los profesionales veterinarios", si no "una trasposición de una normativa europea que busca evitar que la especie humana quede absolutamente indefensa ante la enfermedad a causa de la resistencia a los antibióticos".

La portavoz parlamentaria adjunta de Vox, Maria José Verdú, ha asegurado por su parte que su Grupo Parlamentario apoya "sin ambajes" la PNL del PP, al considerarla "de sentido común", ya que insta al Gobierno de Sánchez a acabar con la "insensatez burocrática" que, a su juicio, "asfixia" a los profesionales veterinarios y que "amenaza la salud y la vida de los animales".

También, el diputado Llorenç Córdoba ha expresado su "profundo apoyo" a la PNL del PP ya que, aunque ha reconocido que "la voluntad del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, era controlar mejor el uso de antibióticos y prevenir resistencias", su aplicación "ha tenido efectos adversos muy graves", ya que, en su opinión, "ha multiplicado la burocracia, ha limitado la aplicación de los criterios clínicos del veterinario y ha puesto en riesgo la rapidez y eficacia de los tratamientos, especialmente en situaciones de urgencia".