El Parlament censura al presidente de Aena por su rechazo a la cogestión aeroportuaria y su vocación a aumentar vuelos

Uno de los momentos de la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament.

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha expresado su rechazo a la gestión de Aena por su vocación de seguir la ampliación de los aeropuertos de Baleares, aumentar el número de vuelos y turistas, al mismo tiempo que ha censurado al presidente de Aena, Maurici Lucena, por su negativa a la cogestión aeroportuaria.

Este es uno de los puntos que incluía la proposición no de ley (PNL) presentada este miércoles por Més per Menorca y defendida por el diputado Josep Castells, en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament.

La iniciativa ha quedado aprobada parcialmente y este punto en concreto --enmendado por MÉS per Mallorca-- ha recibido los nueve apoyos de PP, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y el diputado no adscrito Xisco Cardona. La diputada Vox ha votado en contra y el PSIB se ha abstenido.

Asimismo, el Parlament insta al Gobierno de España y Aena a renunciar a cualquier proyecto de ampliación del aeropuerto de Menorca y de cualquier inversión o reforma que pueda comportar un incremento del tráfico aéreo y, en consecuencia, de la presión humana sobre Menorca.

Por otra parte, se solicita a Aena que impulse reformas y modernice el aeropuerto de Menorca siempre que estas supongan "mejoras en cuanto al confort, seguridad, salubridad y ahorro de tiempo" tanto por los pasajeros, como por los trabajadores de las instalaciones.

En la misma PNL se plantea al Gobierno y Aena que "escuchen" a las administraciones baleares, tanto al Govern como al Consell de Menorca, para que las inversiones que se hagan en el aeropuerto de Menorca, garanticen su participación en la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) de Aena.

Igualmente, se exige una política que busque la "mejor conectividad" para Menorca al tener en cuenta la necesaria protección de un territorio limitado y reserva de la biosfera. Todos estos puntos han recibido el voto favorable de casi todos los partidos excepto de la representante de Vox.

El punto que ha quedado rechazado es el que pide al Gobierno central que impulse todos los cambios normativos "necesarios" para prohibir los vuelos de jets privados que tengan origen o destino cualquier punto del Estado español. Aquí han votado en contra el PP, Vox y Cardona, mientras que PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han votado a favor.

COMPENSACIÓN POR LA INSULARIDAD A LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL En la misma comisión, la diputada del PP Margalida Pocoví ha presentado otra PNL para solicitar al Gobierno central una línea específica de ayudas dentro del Perte para la Industrialización de la Vivienda, con una financiación adicional para compensar los sobrecostes de la insularidad.

La iniciativa ha conseguido un apoyo unánime de la comisión y esta línea de ayudas tiene el objetivo de "abaratar costes y reducir plazos" de ejecución mediante técnicas de construcción industrializada.

Dentro de esta línea de ayudas, se debe contemplar una financiación adicional para compensar el sobrecoste derivado del transporte marítimo de los materiales y módulos prefabricados de las viviendas sujetas a un régimen de protección desde la península hasta Baleares. De este modo, la Cámara balear pretende garantizar la igualdad de condiciones respecto del resto de comunidades autónomas.